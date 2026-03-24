Szentkirályi: Brüsszel és Zelenszkij ügynökkormányt akarnak Magyarországon

„Európa háborúra készül, az ukránok be akarnak jönni az EU-ba és azt követelik, hogy Magyarország váljon le az olcsó orosz energiáról, küldjön fegyvert és pénzt Ukrajnába, és álljon be a háborús országok sorába” – írja közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra. A Fidesz fővárosi frakcióvezetője szerint válaszút elé érkeztünk.

Európa háborúra készül. Fotó: AFP/Frederick Florin

„Önök fogják eldönteni, hogy nemzeti vagy egy Brüsszel által támogatott ukránbarát kormánya lesz hazánknak. Magyarországot nem lehet zsarolni, sem megszégyeníteni.

Elfogadhatatlan, hogy a titkosszolgálatok kormánnyal szembeni akciói a Tisza Párt érdekében és a Tisza Párton keresztül történnek. Történelmi felelősség előtt állunk, ezért történelmi győzelmet kell aratnunk

– írja Szentkirályi Alexandra.

Felidézte: hétfőn kirobbant a tiszás ügynökbotrány. Kiderült, hogy Magyar Péterék magukat újságírónak álcázó kémekkel működik együtt, akiket a Magyarország ellen dolgozó titkosszolgálatok segítik. A Tisza és a külföldi kémek együtt rakják össze egy ukránpárti külügyminisztérium alapjait. Brüsszel és Zelenszkij ügynökkormányt akarnak Magyarországon.