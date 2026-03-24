Szentkirályi Alexandra: Ha nincs Orbán, nincs olaj + videó

– Ha nincs Orbán, nincs olaj – ezzel a felütéssel érzékeltette a fővárosi Fidesz frakcióvezetője azt, hogy kizárólag Orbán Viktor és kormánya az, aki fenntartaná az olcsó energiát. Mint közölte: Brüsszel világossá tette, hogy Magyar Péterrel azonnal kitiltanák az olcsó orosz energiát, ami egyben a rezsicsökkentés kivégzését jelentené.

– Megszületett az uniós paktum, melynek értelmében három nappal a választásokat követően teljesen kitiltanák az olcsó orosz olajat Magyarországról. Ha valaki még kételkedett volna Zelenszkij és a Tisza összjátékában, most végérvényesen bebizonyították, hogy közösen dolgoznak a magyar érdekek ellen – hangsúlyozta Szentkirályi. Hozzátette:

ha valóra válna a tervük és kormányra kerülnének, soha nem indulna újra a kőolajszállítás azon a Barátság vezetéken, mely szavatolja hazánk biztonságos és kiszámítható ellátását.

– Magyar Péternek esze ágában sem lenne fenntartani a rezsicsökkentést, hiszen az energiaválság minden nap emeli Shell-részvényeik értékét. Amíg a nemzeti kormány van, mi mindig a magyar emberek oldalán fogunk állni és garantáljuk a családokat védő olcsó rezsit is, ezért is a Fidesz a biztos választás – húzta alá a frakcióvezető.