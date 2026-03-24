Bukott, sértett egykori nemzetbiztonságiak környékezték meg Magyar Péteréket

Szentkirályi Alexandra: Ha nincs Orbán, nincs olaj + videó

Szentkirályi Alexandra kedd reggeli videójában leszögezte: megszületett az uniós paktum, melynek értelmében három nappal a választásokat követően teljesen kitiltanák az olcsó orosz olajat Magyarországról.

2026. 03. 24. 7:38
Szentkirályi Alexandra (Forrás: Facebook)
– Ha nincs Orbán, nincs olaj – ezzel a felütéssel érzékeltette a fővárosi Fidesz frakcióvezetője azt, hogy kizárólag Orbán Viktor és kormánya az, aki fenntartaná az olcsó energiát. Mint közölte: Brüsszel világossá tette, hogy Magyar Péterrel azonnal kitiltanák az olcsó orosz energiát, ami egyben a rezsicsökkentés kivégzését jelentené.

Manfred Weber és Magyar Péter Fotó: AFP

– Megszületett az uniós paktum, melynek értelmében három nappal a választásokat követően teljesen kitiltanák az olcsó orosz olajat Magyarországról. Ha valaki még kételkedett volna Zelenszkij és a Tisza összjátékában, most végérvényesen bebizonyították, hogy közösen dolgoznak a magyar érdekek ellen – hangsúlyozta Szentkirályi. Hozzátette: 

ha valóra válna a tervük és kormányra kerülnének, soha nem indulna újra a kőolajszállítás azon a Barátság vezetéken, mely szavatolja hazánk biztonságos és kiszámítható ellátását.

– Magyar Péternek esze ágában sem lenne fenntartani a rezsicsökkentést, hiszen az energiaválság minden nap emeli Shell-részvényeik értékét. Amíg a nemzeti kormány van, mi mindig a magyar emberek oldalán fogunk állni és garantáljuk a családokat védő olcsó rezsit is, ezért is a Fidesz a biztos választás – húzta alá a frakcióvezető.


Borítókép: Szentkirályi Alexandra (Fotó: Facebook)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
