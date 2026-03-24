MI-alapoktatás indul több mint ötszáz szakképző intézményben

Ötvenezer kilencedikes diák számára indul el a mesterséges intelligencia alapjainak oktatása. Hankó Balázs rámutatott, a tanulók nemcsak a technológia alapjait sajátítják el, hanem megtanulják az adatok kritikus elemzését is. A kulturális és innovációs miniszter hangsúlyozta, a megszerzett tudásról szóló tanúsítvány közvetlen előnyt jelent majd a munkaerőpiacon.

2026. 03. 24. 14:49
A mesterséges intelligencia (MI) alapoktatása 512 szakképző intézményben, ötvenezer kilencedikes tanuló számára kezdődik meg, erre mind a tanárok, mind az intézmények felkészültek – mondta Hankó Balázs a TV2 Mokka című műsorában.

Budapest, 2026. március 19. Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter
Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter.

A kulturális és innovációs miniszter rámutatott,

ennek a lépésnek a lényege, hogy a fiatalok használják a mesterséges intelligenciát, ne pedig a mesterséges intelligencia használjon minket.

A mesterséges intelligencia oktatása során a diákok megtanulják egyebek mellett, hogy kritikusan kell tudniuk értékelni és elemezni azokat az adatokat, amiket a mesterséges intelligencia segítségével kapnak. Mindezek mellett fontos, hogy az érintett tanulók a mesterséges intelligencia alapjainak elsajátításáról mikrotanúsítványt kapnak, ami munkaerőpiaci előnyt jelent – közölte Hankó Balázs.

A tárcavezető kiemelte,

a magyar szakképzés Európa élvonalában van, a harmadik legjobb a kontinensen.

Szerinte ez olyan tényezőknek köszönhető, mint a gyakorlati képzés, a kiváló oktatók, a fejlődő infrastruktúra és a modern tananyag, ráadásul a szakképzést a magyar vállalatokkal és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával együtt fejlesztik. Céljuk, hogy 2030-ra a magyar legyen Európa legjobb szakképzése.

 

