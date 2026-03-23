Orbán Balázs a lehallgatási botrányról: Így nézne ki, ha Magyarországot külföldi érdekek mentén kormányoznák

Így nézne ki, ha Magyarországot külföldi érdekek mentén kormányoznák – mutatott rá közösségi oldalán Orbán Balázs, miután egy kiszivárgott hangfelvételből kiderült, hogy Panyi Szabolcs magyar újságíró külföldi titkosszolgálatokkal működik együtt, és segédkezett abban, hogy külföldi szolgálatok lehallgatták a magyar külügyminisztert.

Orbán Anita, a Tisza Párt külügyi szakértője (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

A miniszterelnök politikai igazgatója emlékeztetett: az is kiderült, hogy Panyi Szabolcs és Orbán Anita, a Tisza külügyminiszter-jelöltje szorosan együtt dolgozik, korábban Panyi a tiszás politikus kampánycsapatának is tagja volt. – Ha Orbán Anita lenne a külügyminiszter, akkor Panyi bármilyen külügyi információhoz hozzáférhetne – hívta fel a figyelmet a politikus.

Ezt nem fogjuk hagyni, Magyarországnak nem ukránpárti, hanem nemzeti kormányra van szüksége!

– hangsúlyozta Orbán Balázs.