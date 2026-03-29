Orbán Viktor: A mieink esőben is kitartanak, a tiszások viszont eltűntek

„Ronggyá áztunk, de megérte. Hajrá, Takács Árpi, hajrá, Békéscsaba!” – írta Orbán Viktor miniszterelnök legutóbbi Facebook-oldalára feltöltött videója mellé. A kormányfő országjárásának legutóbbi helyszínéről, Békéscsabáról jelentkezett be. A Fidesz rendezvénye az eddigiekhez megszokottan, szintén hatalmas tömeget vonzott be.

„A csabai közönség az mindig jó” – mondta Orbán Viktor, majd hozzátette: igazi húsevő közönség, nem gatyáznak, egyenesek, megmondják pacekba, hogy mi a helyzet.

A miniszterelnök külön kiemelte: a Fidesz szimpatizánsait még az eső sem riasztotta el.

Nem így volt ez a tiszás „ellentüntetőkkel”, akik az úgy távoztak a Fidesz rendezvényéről, ahogy az eső érkezett.

Legközelebb mondom nekik, mielőtt elmennek, azért szavazzanak ránk

– tette hozzá a kormányfő csipkelődve.

„Most pedig hazamegyünk, irány Pest, DPK-sokkal kell beszélni, utána megcsináljuk a mai nap értékelését és megtervezzük a holnapot”– zárta Orbán Viktor a videót.