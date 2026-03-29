Orbán Viktor: A mieink esőben is kitartanak, a tiszások viszont eltűntek

A Fidesz békéscsabai sikere után nincs még vége a kormányfő vasárnapjának, fontos feladatok várnak még rá.

Forrás: Facebook2026. 03. 29. 20:23
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
„Ronggyá áztunk, de megérte. Hajrá, Takács Árpi, hajrá, Békéscsaba!” – írta Orbán Viktor miniszterelnök legutóbbi Facebook-oldalára feltöltött videója mellé. A kormányfő országjárásának legutóbbi helyszínéről, Békéscsabáról jelentkezett be. A Fidesz rendezvénye az eddigiekhez megszokottan, szintén hatalmas tömeget vonzott be.

„A csabai közönség az mindig jó” – mondta Orbán Viktor, majd hozzátette: igazi húsevő közönség, nem gatyáznak, egyenesek, megmondják pacekba, hogy mi a helyzet. 

A miniszterelnök külön kiemelte: a Fidesz szimpatizánsait még az eső sem riasztotta el.

Nem így volt ez a tiszás „ellentüntetőkkel”, akik az úgy távoztak a Fidesz rendezvényéről, ahogy az eső érkezett.

Legközelebb mondom nekik, mielőtt elmennek, azért szavazzanak ránk

– tette hozzá a kormányfő csipkelődve.

„Most pedig hazamegyünk, irány Pest, DPK-sokkal kell beszélni, utána megcsináljuk a mai nap értékelését és megtervezzük a holnapot”– zárta Orbán Viktor a videót.

Borítókép: Orbán Viktor Békéscsabán (Forrás: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
