Íme a szeretetország: Orbán Viktor halálát kívánják a tiszások

Tegnap az egyik tiszás csoportban megjelent egy bejegyzés, amely a román diktátorhoz hasonlította a magyar miniszterelnököt – írja a Tűzfalcsoport. Ez nem az első eset, korábban a miniszterelnök és felesége kivégzését emlegette a Ceausescu házaspár mintájára egy volt bíró, Szepesházi Péter.

Forrás: Facebook

Tanács Zoltán, a Tisza országgyűlési képviselőjelöltje Budapest 1-es választókerületében bejegyzésében párhuzamot állított fel a magyar kormányfő és a román diktátor között. Bár a kommenteket folyamatosan moderálják, a bejegyzések alatt még látható néhány tiszás hozzászólás. Valaki azt írta, „azt kívánom, hogy ugyanúgy végezze”, volt, aki „fekete zsákot” emlegetett, más megjegyezte: „kevés diktátor halt meg ágyban, párnák közt.”

Ebbe a képbe illeszkedik Radnai Márk, a Tisza Párt alelnökének minapi nyilatkozata, amelyben azt üzente a miniszterelnöknek, hogy „vége van”, és ennek kapcsán „lassú halálról” beszélt

– emlékeztetett a Tűzfalcsoport.