Rendkívüli

Hatalmas tömeg várja Esztergomban Orbán Viktort – kövesse nálunk élőben! + videó

ukrajnaDopemanOrbán ViktorVálasztás 2026tiszás ügynökbotrányországjárás

Orbán Viktor: A tiszásoknak napról napra csak a vereség jut

A Harcosok Klubjának küldött üzenetet Orbán Viktor miniszterelnök. A kormányfő kitért az ukrán gázszállítással kapcsolatos döntésére, országjárására, a tiszás aktivisták kudarcaira, valamint az ügynökbotrányra is.

Magyar Nemzet
2026. 03. 25. 17:02
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Hahó, Harcosok! Reggel súlyos döntést hoztam” – tájékoztatta a Harcosok Klubját Orbán Viktor.

Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)

„Ukrajna 30 napja blokkolja az olajszállítást Magyarországra. Ezért a Magyarországról Ukrajnába irányuló gázszállításokat fokozatosan leállítjuk. Amíg Ukrajna nem ad olajat, Magyarország irányából nem kap gázt” – számolt be a miniszterelnök.

Emlékeztetett: „Ukrajna közben a Magyarországot ellátó déli gázvezetéket is támadja. Tartalékolnunk kell.” Mint írta,

az ukrán helyett most a magyar gáztározókat töltjük föl.

Orbán Viktor országjárására is kitért.

 „Tegnap Nagykanizsán is nagyok voltunk.

A tiszásoknak napról napra csak a vereség jut. Kiabálnak, szitkozódnak. De dühre és sértettségre nem lehet országot építeni

– fogalmazott a kormányfő. 

A nagy port kavaró tiszás ügynökbotránnyal kapcsolatosan megjegyezte: számára nem okozott meglepetést a botrány.

„Közben kiderült, hogy a Tisza Párt informatikusait az ukránok irányították, ki-be jártak a budapesti ukrán nagykövetségen. Miért nem vagyok meglepve? A vak is látja, az ukránok tiszás bábkormányt akarnak, amely háborúba vinné hazánkat, és a pénzünket is odaadná Ukrajnának” – hangsúlyozta a miniszterelnök.

A kormányfő szerdai programjáról azt írta: „Ma kormányülés, aztán Dopeman, utána irány Esztergom. Hercegprímás tere, 18 óra. Várlak Benneteket! Harcolunk az igazságért! Harcolj a hazugság ellen! Még 18 nap!”

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke Nagykanizsán (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu