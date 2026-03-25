Orbán Viktor: A tiszásoknak napról napra csak a vereség jut

„Hahó, Harcosok! Reggel súlyos döntést hoztam” – tájékoztatta a Harcosok Klubját Orbán Viktor.

Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)

„Ukrajna 30 napja blokkolja az olajszállítást Magyarországra. Ezért a Magyarországról Ukrajnába irányuló gázszállításokat fokozatosan leállítjuk. Amíg Ukrajna nem ad olajat, Magyarország irányából nem kap gázt” – számolt be a miniszterelnök.

Emlékeztetett: „Ukrajna közben a Magyarországot ellátó déli gázvezetéket is támadja. Tartalékolnunk kell.” Mint írta,

az ukrán helyett most a magyar gáztározókat töltjük föl.

Orbán Viktor országjárására is kitért.

„Tegnap Nagykanizsán is nagyok voltunk.

A tiszásoknak napról napra csak a vereség jut. Kiabálnak, szitkozódnak. De dühre és sértettségre nem lehet országot építeni

– fogalmazott a kormányfő.

A nagy port kavaró tiszás ügynökbotránnyal kapcsolatosan megjegyezte: számára nem okozott meglepetést a botrány.

„Közben kiderült, hogy a Tisza Párt informatikusait az ukránok irányították, ki-be jártak a budapesti ukrán nagykövetségen. Miért nem vagyok meglepve? A vak is látja, az ukránok tiszás bábkormányt akarnak, amely háborúba vinné hazánkat, és a pénzünket is odaadná Ukrajnának” – hangsúlyozta a miniszterelnök.

A kormányfő szerdai programjáról azt írta: „Ma kormányülés, aztán Dopeman, utána irány Esztergom. Hercegprímás tere, 18 óra. Várlak Benneteket! Harcolunk az igazságért! Harcolj a hazugság ellen! Még 18 nap!”