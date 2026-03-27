Orbán Viktor lépése után katonai titkokról indulhatnak tárgyalások az USA-val

A csütörtökön megjelent Magyar Közlöny alapján Magyarország hivatalosan is megkezdheti a tárgyalásokat az Egyesült Államokkal egy olyan megállapodásról, amely a titkos katonai információk biztonságos kezelését szabályozza. A döntés egyelőre nem magát az egyezményt jelenti, hanem annak előkészítését.

Magyar Nemzet
2026. 03. 27. 6:54
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Magyar Közlönyben megjelent új miniszterelnöki határozat alapján a kormány megkezdheti egy magyar–amerikai megállapodás előkészítését, amely a katonai titkok kezelését szabályozná. A cél, hogy világos keretek szülessenek arra, hogyan bánik a két ország az egymással megosztott érzékeny információkkal – írja az Index.

Fotó: Facebook

Ez azért fontos, mert a katonai együttműködés – például közös gyakorlatok vagy hírszerzési adatcsere – során szükségszerű, hogy titkos információkat cseréljenek az államok. 

Az egyezmény azt határozná meg, ki férhet hozzá ezekhez, hogyan kell őket védeni, és mi történik, ha illetéktelen kezekbe kerülnek.

A döntés nem magát a megállapodást jelenti, hanem annak előkészítését. A honvédelmi miniszter feladata lesz kijelölni azokat a szakembereket, akik a tárgyalásokon részt vesznek, és képviselik Magyarország álláspontját. A külügyi tárca pedig gondoskodik a szükséges hivatalos felhatalmazásokról.

Ha a felek megállapodnak a részletekben, a végleges szöveg ismét a kormány elé kerül, amely dönt a jóváhagyásról és az aláírásról.

Az ilyen egyezmények nem számítanak szokatlannak: a modern katonai együttműködés alapja, hogy a részt vevő országok közösen szabályozzák a titkos információk megosztását és védelmét. 

Magyarország NATO-tagként már kötött hasonló megállapodásokat, ez most egy kifejezetten az Egyesült Államokkal tervezett kétoldalú egyezmény.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Előfizetek az újságra

