Orbán Viktor lépése után katonai titkokról indulhatnak tárgyalások az USA-val

A Magyar Közlönyben megjelent új miniszterelnöki határozat alapján a kormány megkezdheti egy magyar–amerikai megállapodás előkészítését, amely a katonai titkok kezelését szabályozná. A cél, hogy világos keretek szülessenek arra, hogyan bánik a két ország az egymással megosztott érzékeny információkkal – írja az Index.

Ez azért fontos, mert a katonai együttműködés – például közös gyakorlatok vagy hírszerzési adatcsere – során szükségszerű, hogy titkos információkat cseréljenek az államok.

Az egyezmény azt határozná meg, ki férhet hozzá ezekhez, hogyan kell őket védeni, és mi történik, ha illetéktelen kezekbe kerülnek.

A döntés nem magát a megállapodást jelenti, hanem annak előkészítését. A honvédelmi miniszter feladata lesz kijelölni azokat a szakembereket, akik a tárgyalásokon részt vesznek, és képviselik Magyarország álláspontját. A külügyi tárca pedig gondoskodik a szükséges hivatalos felhatalmazásokról.

Ha a felek megállapodnak a részletekben, a végleges szöveg ismét a kormány elé kerül, amely dönt a jóváhagyásról és az aláírásról.

Az ilyen egyezmények nem számítanak szokatlannak: a modern katonai együttműködés alapja, hogy a részt vevő országok közösen szabályozzák a titkos információk megosztását és védelmét.

Magyarország NATO-tagként már kötött hasonló megállapodásokat, ez most egy kifejezetten az Egyesült Államokkal tervezett kétoldalú egyezmény.

