Orbán Viktor megmutatta, hogy miért a Fidesz a biztos választás április 12-én + videó

– Magyarországot kívül kell és mi kívül is tudjuk tartani a háborún – jelentett ki a miniszterelnök.

Magyar Nemzet
2026. 03. 31. 15:40
Az országjárásáról tett közzé látványos videót Orbán Viktor a közösségi oldalán. A miniszterelnök megmutatta, milyen hatalmas tömeg előtt beszélt Szolnokon, Győrben, Törökszentmiklóson, Esztergomban, Kecskeméten, Kaposváron, Dunaújvárosban és Nagykanizsán. „A Fidesz a biztos választás. Nézd meg, hogy miért!” – írta a videóhoz.

Orbán Viktor a videóban hangsúlyozta: – Felszántottuk a fél országot, az előttünk álló két hétben felszántjuk a másik felét.

Beszélni fogunk mindenkivel. Magyarországot kívül kell és mi kívül is tudjuk tartani a háborún, meg tudjuk védeni a magyarok pénzét, meg tudjuk védeni azt, amiért megdolgoztak az elmúlt tizenhat évben, és nemet mondunk mindenkinek, aki Magyarországnak rosszat akar. Meg tudjuk védeni Magyarország szabadságát és meg tudjuk védeni Magyarország függetlenségét

– szögezte le a kormányfő.

Ma Ócsán folytatódik Orbán Viktor országjárása. A miniszterelnök 18 órakor a Városháza előtti téren várja az érdeklődőket.

 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond az országjárásának szolnoki állomásán (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu