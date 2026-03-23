tisza pártszijjártó péterorbán viktorMagyar Péter

Orbán Viktor: Szijjártó Péter lehallgatása a Tisza Párt érdekében történt + videó

Orbán Viktor a Patrióta Szövetség budapesti nagygyűlésén adott exkluzív interjút, amelyben rendkívül súlyosnak nevezte a Szijjártó Pétert érintő lehallgatást. A kormányfő ugyanakkor a Patrióta-nagygyűlés üzenetét is megfogalmazta.

Magyar Nemzet
Forrás: Hír Tv2026. 03. 23. 15:25
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Amit látok, hogy ez egy súlyos dolog. Az, hogy egy szuverén ország külügyminiszterét lehallgatják egy másik ország titkosszolgálatai, felhasználva magyar újságírókat –  vagy legalább egyet biztosan –, az nagyon súlyos – válaszolta Orbán Viktor a Hír TV riporterének, amikor a Szijjártó Péter elleni titkosszolgálati akcióról kérdezték

A miniszterelnök szerint ennél is súlyosabb, hogy az ügy szálai Magyar Péter pártjáig érnek. 

– De a legsúlyosabb az, hogy egyértelműnek tűnik, hogy mindez a Tisza Párt tudtával, és úgy látom, hogy az érdekében történt. Ez túl van minden határon

– fogalmazott a kormányfő. 

A kérdésre, hogy van-e már eredménye a reggel elrendelt vizsgálatnak, úgy válaszolt: még túlzás lenne konkrétumokat elvárni az igazságügyi minisztertől, várhatóan egy-két napra szükség lesz. 

 

Európa jövője a patriótáké 

A kérdésre, hogy a mai nagyszabású rendezvény, az első Patrióta-nagygyűlés milyen üzenetet közvetít Európa patriótái számára, a miniszterelnök úgy válaszolt: 

– Ha kíváncsiak a jövőre, akkor most ezt jól nézzék meg, mert akik itt vannak, ők lesznek Európa vezetői két-három éven belül, szinte kivétel nélkül. Itt azok az emberek vannak, akik arra szövetkeztek, hogy el fogják foglalni Brüsszelt. Ez most a nemzeti kormányokon keresztül lehetséges 

– mondta a miniszterelnök, hozzátéve, hogy van, aki már nyert választást, van, aki még kisebbségben, de már kormányon van, még kisebbségben, de többségre tör. 

– Itt vannak azok, akik vezetni fogják a saját országaikat és a következő választás után, 2029-ben, az új Európai Parlamenten keresztül pedig vezetni fogják az összes európai intézményt – vetítette előre a patriótajövőt Orbán Viktor.  

 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
