Orbán Viktor: Szijjártó Péter lehallgatása a Tisza Párt érdekében történt + videó

– Amit látok, hogy ez egy súlyos dolog. Az, hogy egy szuverén ország külügyminiszterét lehallgatják egy másik ország titkosszolgálatai, felhasználva magyar újságírókat – vagy legalább egyet biztosan –, az nagyon súlyos – válaszolta Orbán Viktor a Hír TV riporterének, amikor a Szijjártó Péter elleni titkosszolgálati akcióról kérdezték.

A miniszterelnök szerint ennél is súlyosabb, hogy az ügy szálai Magyar Péter pártjáig érnek.

– De a legsúlyosabb az, hogy egyértelműnek tűnik, hogy mindez a Tisza Párt tudtával, és úgy látom, hogy az érdekében történt. Ez túl van minden határon

– fogalmazott a kormányfő.

A kérdésre, hogy van-e már eredménye a reggel elrendelt vizsgálatnak, úgy válaszolt: még túlzás lenne konkrétumokat elvárni az igazságügyi minisztertől, várhatóan egy-két napra szükség lesz.

Európa jövője a patriótáké

A kérdésre, hogy a mai nagyszabású rendezvény, az első Patrióta-nagygyűlés milyen üzenetet közvetít Európa patriótái számára, a miniszterelnök úgy válaszolt:

– Ha kíváncsiak a jövőre, akkor most ezt jól nézzék meg, mert akik itt vannak, ők lesznek Európa vezetői két-három éven belül, szinte kivétel nélkül. Itt azok az emberek vannak, akik arra szövetkeztek, hogy el fogják foglalni Brüsszelt. Ez most a nemzeti kormányokon keresztül lehetséges

– mondta a miniszterelnök, hozzátéve, hogy van, aki már nyert választást, van, aki még kisebbségben, de már kormányon van, még kisebbségben, de többségre tör.

– Itt vannak azok, akik vezetni fogják a saját országaikat és a következő választás után, 2029-ben, az új Európai Parlamenten keresztül pedig vezetni fogják az összes európai intézményt – vetítette előre a patriótajövőt Orbán Viktor.