Soltész Miklós: A magyar nemzet jövője a keresztény közösségek erején is múlik

Magyarország jövője és a magyar nemzet megmaradása kereszténységünkön, valamint a keresztény közösségek hitet megtartó és továbbadó munkáján múlik – hangsúlyozta Soltész Miklós hétfőn Velemben, a Szent Vid Katolikus Ifjúsági Központ első ütemének átadásán.

Magyar Nemzet
2026. 03. 30. 19:55
Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Fotó: Purger Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Magyarország jövője, a magyar nemzet megmaradása kereszténységünkön, a keresztény közösségek hitet megtartó és hitet továbbadó tevékenységén múlik – hangoztatta a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára hétfőn Velemben, miután átadta a Szent Vid Katolikus Ifjúsági Központ első ütemét, amely egymilliárd forintos központi költségvetési támogatásból készült el, az egykori Avar Szálló átépítése után, új külsőt és funkciót adva az épületegyüttesnek.

Mohács, 2026. március 28. Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára beszédet mond a felújított szerb ortodox kápolna avatóünnepségén Mohácson 2026. március 28-án. MTI/Kacsúr Tamás
Soltész Miklós Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kacsúr Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Soltész Miklós elmondta: az elmúlt időszakban 3800 templomot újítottak fel és kétszáz új templomot építettek a Kárpát-medencében, Magyarországon 822 plébánia és parókia újult meg, 2200 közösségi célokat szolgáló épületet újítottak fel országszerte az egyházakkal közösen, illetve több mint 11 ezer programot, táborozást, lelkigyakorlatot és más egyházi programot segítettek. Hangsúlyozta:

 az egyházak szolgálata elengedhetetlen a társadalom számára, hiszen hitéleti tevékenységük mellett erősítik a közösségeket, komoly szerepük van a szociális területen, az egészségügyben és az oktatásban is.

„Ha a közösségeket erősítik, annak sokkal nagyobb lesz az ereje, ezt szolgálja akár egy ilyen közösségi ház is. Remélem, ebben a fantasztikus környezetben ezzel a gyönyörű épülettel sok-sok ezer gyermeknek, fiatalnak fognak nagyon szép, egész életre szóló élményt adni” – mondta.

Székely János szombathelyi megyéspüspök az avatóünnepségen úgy fogalmazott:

nagyon fontos minden olyan hely, ahol fiatalok, családok a legfontosabb értékekkel találkozhatnak.

Ilyen lesz reményei szerint a Szent Vid-ház is, a Kőszegi-hegy lábánál, ahová egy 250-300 fős nagy táborhelyet álmodtak, családok és fiatalok számára, ahol egész évben pezsgő élet zajlik, és ahol pedagógus-továbbképzéseket is tartanak majd – sorolta.

„Egy-egy fiatal igen gyakran a nyári táborok alatt többet magába szív, több értékkel találkozik, maradandóbb élményekre tesz szert, mint száz tanóra alatt az iskolában. 

Az élet kincseivel találkozhat, hiszen gyönyörű helyen van ez a tábor, a Kőszeg-hegyalja talán legszebb településén, Velemben, ahol Törőcsik Mari élt, ahová járt Pilinszky János és amelynek közelében található a Szent Vi-kápolna, amely Magyarországon egyedülálló abból a szempontból, hogy már az ötszázas elején keresztény templom állt a helyén" 

– mondta.

Ágh Péter, a térség fideszes országgyűlési képviselője köszöntőjében elmondta: a Szombathelyi Egyházmegye komoly küldetést vállalt fel azzal, hogy kormányzati segítséggel vállalta az egykori Avar Szálló megújítását. Szavai szerint a többlépcsős projekt első állomását jelenti a diákszálló elkészülése, reményei szerint a munka a következő ciklusban is folytatódni fog.

Az ifjúsági központot az egykori szálló C épületének helyén alakították ki, a több mint ezer négyzetméter hasznos alapterülettel rendelkező épületben egyelőre 64 gyerek számára alakítottak ki 16 négyágyas szobát, és négy felnőtt számára két kétágyas szobát.

Az épületet kétszintes közösségi zsibongótér köré szervezték a tervezők, amelyhez kisebb részek is csatlakoznak, lehetőséget adva az elvonulásra is.

A velemi Szent Vid Katolikus Ifjúsági Központ a tervek szerint 2026 nyár közepén fogadja majd az első táborozókat.

Borítókép: Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára (Forrás: MTI/Purger Tamás)


