Jön a pluszpénz a MÁV-nál – a biztonsági állomány is fegyverpénzt kap, mutatjuk, mikor

Egyedi miniszteri döntéssel a MÁV-csoport fegyveres, biztonsági feladatot ellátó munkavállalói is hathavi többletjuttatást kapnak – hasonlóan a rendőrség, a honvédség, illetve a katasztrófavédelem kötelékében szolgáló bajtársaik úgynevezett fegyverpénzéhez – tájékoztatott közleményében a MÁV Zrt.

Jelentős fegyverpénzre számíthatnak a MÁV biztonsági feladatot ellátó munkavállalói is

Közleményükben azt írják: noha a fegyverpénzre vonatkozó jogszabály nem vonatkozik a MÁV-csoport említett munkavállalóira,

Lázár János építési és közlekedési miniszter egyedi döntéssel az extra juttatás kifizetéséről döntött, mivel a nemzetbiztonsági szempontból kiemelt jelentőségű vasúti infrastruktúra, valamint a kritikus és veszélyes szállítmányok biztonsága alapvetően értékelődött fel az elmúlt időszakban.

Az extra juttatás – amelyet a MÁV-csoport saját forrásaiból biztosít – április elején érkezik a MÁV Pályaműködtetési Zrt. Fegyveres Biztonsági Őrség (FBÖ) szervezet mintegy 370 fős állományhoz.

A fegyverpénz előzményeiről

Jelentős pluszpénzhez jutnak tehát a MÁV biztonsági feladatot ellátó munkavállalói is. A fegyverpénzt a kormány először 2022-ben fizette ki a rendvédelmi dolgozóknak, és vállalta, hogy négyévente biztosítja az érintett munkavállalók külön juttatását. A fegyvereseknek ez jelentős keresetemelkedést jelentett, amit jól mutattak a Központi Statisztikai Hivatal adatai is: 2022-ben – az előző évhez képest – a fegyverpénznek köszönhetően 45-55 százalékkal nőtt az átlagkereset a rendvédelmi dolgozóknál. Az intézkedéssel a rendvédelmi pálya megbecsültségét is növelni szándékozott a kormány.

Idén januárban jelentősen bővült a fegyverpénzre jogosult rendvédelmi dolgozók köre: a 450 milliárd forintnyi költségvetési keretből összesen több mint 80 ezer egyenruhás kapta meg a hathavi juttatást. Fegyverpénzt kaptak