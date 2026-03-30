fegyverpénzrendvédelmi dolgozóvasúti rendőrség

Jön a pluszpénz a MÁV-nál – a biztonsági állomány is fegyverpénzt kap, mutatjuk, mikor

Újabb jelentős juttatáshoz jut a MÁV-csoport fegyveres állománya, miután a kormány kiterjesztette az extra kifizetések körét. A vasút biztonsági állományát érintő fegyverpénz kifizetésével a kormány a dolgozók megbecsültségének növelését tűzte ki célul.

2026. 03. 30. 17:43
Fotó: Jászai Csaba Forrás: Jászai Csaba
Egyedi miniszteri döntéssel a MÁV-csoport fegyveres, biztonsági feladatot ellátó munkavállalói is hathavi többletjuttatást kapnak – hasonlóan a rendőrség, a honvédség, illetve a katasztrófavédelem kötelékében szolgáló bajtársaik úgynevezett fegyverpénzéhez – tájékoztatott közleményében a MÁV Zrt.

fegyverpénz
Jelentős fegyverpénzre számíthatnak a MÁV biztonsági feladatot ellátó munkavállalói is
 Fotó: MTI/Lakatos Péter

Közleményükben azt írják: noha a fegyverpénzre vonatkozó jogszabály nem vonatkozik a MÁV-csoport említett munkavállalóira, 

Lázár János építési és közlekedési miniszter egyedi döntéssel az extra juttatás kifizetéséről döntött, mivel a nemzetbiztonsági szempontból kiemelt jelentőségű vasúti infrastruktúra, valamint a kritikus és veszélyes szállítmányok biztonsága alapvetően értékelődött fel az elmúlt időszakban.

Az extra juttatás – amelyet a MÁV-csoport saját forrásaiból biztosít – április elején érkezik a MÁV Pályaműködtetési Zrt. Fegyveres Biztonsági Őrség (FBÖ) szervezet mintegy 370 fős állományhoz.

A fegyverpénz előzményeiről

Jelentős pluszpénzhez jutnak tehát a MÁV biztonsági feladatot ellátó munkavállalói is. A fegyverpénzt a kormány először 2022-ben fizette ki a rendvédelmi dolgozóknak, és vállalta, hogy négyévente biztosítja az érintett munkavállalók külön juttatását. A fegyvereseknek ez jelentős keresetemelkedést jelentett, amit jól mutattak a Központi Statisztikai Hivatal adatai is: 2022-ben – az előző évhez képest – a fegyverpénznek köszönhetően 45-55 százalékkal nőtt az átlagkereset a rendvédelmi dolgozóknál. Az intézkedéssel a rendvédelmi pálya megbecsültségét is növelni szándékozott a kormány.

Idén januárban jelentősen bővült a fegyverpénzre jogosult rendvédelmi dolgozók köre: a 450 milliárd forintnyi költségvetési keretből összesen több mint 80 ezer egyenruhás kapta meg a hathavi juttatást. Fegyverpénzt kaptak

  • a rendőrök, 
  • tűzoltók, 
  • katonák, valamint 
  • a Terrorelhárítási Központ, 
  • az idegenrendészet, 
  • a büntetés-végrehajtás, 
  • a katasztrófavédelem 
  • és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományban lévő dolgozói.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu