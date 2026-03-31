Szijjártó Péter: Óriási botrány, hogy külföldi titkosszolgálatok beavatkoznak a magyar parlamenti választásba + videó

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az orosz kollégájával, Szergej Lavrovval folytatott telefonbeszélgetéseinek nyilvánosságra kerülésével kapcsolatban kifejtette, hogy „ha valakinek volt még bármifajta kétsége afelől, hogy van-e külföldi titkosszolgálati beavatkozás a magyar parlamenti választási folyamatba, akkor az megkaphatta ma reggel a bizonyítékot”.

A tárcavezető a közösségi oldalán közzétett videójában leszögezte:

Szerintem az egy óriási botrány, egy nagyon durva óriási botrány, hogy külföldi titkosszolgálatok folyamatosan lehallgatták a telefonhívásaimat, és ezek a külföldi titkosszolgálatok ezeket a telefonhívásokat most másfél héttel a magyar parlamenti választás előtt nyilvánosságra hozták. Mi ez, ha nem minden idők legdurvább, legsúlyosabb, leggátlástalanabb külföldi titkosszolgálati beavatkozása a magyar parlamenti választásba? Ráadásul mindez minden bizonnyal aktív magyar újságírói segítséggel történt.

Szijjártó Péter nyilvánvalónak nevezte, hogy

a külföldi titkosszolgálati beavatkozás Ukrajna érdekében történik a magyar parlamenti választásba.

– Ami a hatalmas szenzációként tálalt telefonbeszélgetéseket illeti, először is a lehallgatási lista nem teljes. Messze nem teljes, mert ahogy azt már többször elmondtam, az európai uniós döntések, köztük a szankciós döntések kapcsán azok hatásairól nemcsak az orosz külügyminiszterrel, hanem számos, nem európai uniós ország külügyminiszterével rendszeresen szoktam egyeztetni. És fogok természetesen a jövőben is – fogalmazott.

– Ami a tartalmat illeti, ugyanazt mondtam telefonon, amit mondok mindig, nyilvánosan is. A szankciós politika óriási hiba, óriási kudarc. A szankciós politika egy csomó kárt okozott az Európai Uniónak. Áremelkedések, infláció, energiaárak elszabadulása. Mi mindig is a szankciós politika ellen voltunk, és azt mindig világossá tettük, hogy nem egyezünk bele olyan szankciókba, amelyek a magyar energiaellátás biztonságát veszélyeztetnék, vagy amelyek a béke ügyét hátráltatták, meg nem egyeztünk bele soha olyan szankciókba, amiknek meg aztán semmi jogi alapjuk nem volt – folytatta.