Szijjártó Péter: Magyarország nem lehet ukrán titkosszolgálati műveleti terület

Elég abból, hogy az ukránok titkosszolgálati terepként használják Magyarországot, a kormány ezt soha nem fogja megengedni senkinek, ugyanis hazánk szuverén ország – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a tárca közlése szerint hétfőn Baján.

A tárcavezető a városban tartott lakossági fórumon arra figyelmeztetett, hogy Európa hosszú háborúra készül Ukrajnában, esélyt sem akar adni annak, hogy a béketörekvések sikerrel járjanak, s már arról is megszületett a döntés Brüsszelben, hogy katonákat kell küldeni a fegyveres konfliktusba.

„De világossá kell tenni, hogy mi egészen biztosan nem fogjuk a magyar embereket katonának küldeni Ukrajnába. (…) Azért, mert ehhez a háborúhoz, amit ők vívnak, nekünk semmi közünk nincsen”

– szögezte le.

Rámutatott emellett, hogy az Európai Unió eddig 193 milliárd eurónyi támogatást nyújtott Ukrajnának a háború kezdete óta, ami háromszorosa annak, mint amit Magyarország kapott a 2004-es csatlakozása óta.

Ennek kapcsán kifejtette, hogy miután további hatalmas összegek átutalására készülnek, a háború mára egyfajta „üzleti modellé” vált a szomszédos országban.

„Ennyi pénzt békében az ukrán gazdaság nem tud előállítani, mint amit az Európai Unió, Brüsszel eddig adott az ukránoknak, de a mi pénzünket nem vihetik el.

A magyar emberek pénzének Magyarországon van a helye, abból a magyar településeket, a magyar városokat, a magyar vidékeket kell fejleszteni, a magyar családokat kell támogatni, nem egy korrupt háborús rezsim működésére kell elkölteni”

– húzta alá.

Illetve arra is kitért, hogy

a magyar kormány nem fogja azt sem engedni, hogy a háborúban álló Ukrajnát felvegyék az EU-ba, ugyanis ezzel a háborút is importálnák.

„Nem akarjuk azt, hogy az Európai Unióban lévő NATO-tagok összeütközzenek az oroszokkal, mert akkor abból világháború van, és mi nem akarunk világháborút, nem akarjuk, hogy veszélyben éljünk. Mi békét akarunk és biztonságot akarunk” – erősítette meg.

Szijjártó Péter ezeket összegezve azt hangoztatta, hogy

ez a tét az április 12-i választáson: „Megy-e Magyarország háborúba? A mi válaszunk az, hogy nem. Magyarországot kívül kell tartani a háborún (…) Nem engedjük azt sem, hogy a magyar emberek pénzét elvigyék Ukrajnába, és nem engedjük azt sem, hogy az ukránokat, velük együtt a háborút behozzák az Európai Unióba. És nem engedjük azt sem, hogy elzárjanak minket az olcsó energiától, nem engedjük, hogy a családok rezsiszámlája a háromszorosára nőjön, és nem engedjük, hogy ezer forint legyen a benzin.”

„Ezek a mi érdekeink. De ugye, itt vannak az ukránok, akik érdeke 180 fokkal ellentétes. Ezek kibékíthetetlen ellentétek” – jegyezte meg.