Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 689,7 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -94,7 Ft / Gázolaj piaci ár: 784 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -169 Ft

Szijjártó Péter: Magyarország nem lehet ukrán titkosszolgálati műveleti terület

Elég abból, hogy az ukránok titkosszolgálati terepként használják Magyarországot, ezt a kormány soha nem fogja megengedni – jelentette ki Szijjártó Péter hétfőn Baján, ahol arról is beszélt: Magyarország nem küld katonákat Ukrajnába, nem támogatja az ország uniós csatlakozását, és nem engedi, hogy a háború árát a magyar családok fizessék meg.

Magyar Nemzet
2026. 03. 30. 21:40
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszédet mond a SUGO FOOD Kft. beruházásbejelentő ünnepségén Baján 2026. március 30-án Fotó: Kacsúr Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztőség
Elég abból, hogy az ukránok titkosszolgálati terepként használják Magyarországot, a kormány ezt soha nem fogja megengedni senkinek, ugyanis hazánk szuverén ország – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a tárca közlése szerint hétfőn Baján.

Baja, 2026. március 30. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (b2) és Yves De Vinck, a Roger & Roger Group ügyvezető igazgatója (j) a SUGO FOOD Kft. bajai üzemében a beruházásbejelentő ünnepség után 2026. március 30-án. A belga tulajdonosi hátterű élelmiszeripari vállalat körülbelül 17,5 milliárd forint értékben új feldolgozó üzemet épít, amihez a kormány 4,8 milliárd forint támogatást ad. MTI/Kacsúr Tamás
Fotó: Kacsúr Tamás / MTI Fotószerkesztõség

A tárcavezető a városban tartott lakossági fórumon arra figyelmeztetett, hogy Európa hosszú háborúra készül Ukrajnában, esélyt sem akar adni annak, hogy a béketörekvések sikerrel járjanak, s már arról is megszületett a döntés Brüsszelben, hogy katonákat kell küldeni a fegyveres konfliktusba.

„De világossá kell tenni, hogy mi egészen biztosan nem fogjuk a magyar embereket katonának küldeni Ukrajnába. (…) Azért, mert ehhez a háborúhoz, amit ők vívnak, nekünk semmi közünk nincsen”

 – szögezte le.

Rámutatott emellett, hogy az Európai Unió eddig 193 milliárd eurónyi támogatást nyújtott Ukrajnának a háború kezdete óta, ami háromszorosa annak, mint amit Magyarország kapott a 2004-es csatlakozása óta.

Ennek kapcsán kifejtette, hogy miután további hatalmas összegek átutalására készülnek, a háború mára egyfajta „üzleti modellé” vált a szomszédos országban.

„Ennyi pénzt békében az ukrán gazdaság nem tud előállítani, mint amit az Európai Unió, Brüsszel eddig adott az ukránoknak, de a mi pénzünket nem vihetik el. 

A magyar emberek pénzének Magyarországon van a helye, abból a magyar településeket, a magyar városokat, a magyar vidékeket kell fejleszteni, a magyar családokat kell támogatni, nem egy korrupt háborús rezsim működésére kell elkölteni”

 – húzta alá.

Illetve arra is kitért, hogy 

a magyar kormány nem fogja azt sem engedni, hogy a háborúban álló Ukrajnát felvegyék az EU-ba, ugyanis ezzel a háborút is importálnák.

„Nem akarjuk azt, hogy az Európai Unióban lévő NATO-tagok összeütközzenek az oroszokkal, mert akkor abból világháború van, és mi nem akarunk világháborút, nem akarjuk, hogy veszélyben éljünk. Mi békét akarunk és biztonságot akarunk” – erősítette meg.

Szijjártó Péter ezeket összegezve azt hangoztatta, hogy 

ez a tét az április 12-i választáson: „Megy-e Magyarország háborúba? A mi válaszunk az, hogy nem. Magyarországot kívül kell tartani a háborún (…) Nem engedjük azt sem, hogy a magyar emberek pénzét elvigyék Ukrajnába, és nem engedjük azt sem, hogy az ukránokat, velük együtt a háborút behozzák az Európai Unióba. És nem engedjük azt sem, hogy elzárjanak minket az olcsó energiától, nem engedjük, hogy a családok rezsiszámlája a háromszorosára nőjön, és nem engedjük, hogy ezer forint legyen a benzin.”

„Ezek a mi érdekeink. De ugye, itt vannak az ukránok, akik érdeke 180 fokkal ellentétes. Ezek kibékíthetetlen ellentétek” – jegyezte meg.

„Ez a választás tétje, és látható, mi zajlik.

Soha ilyen durva, brutális, nyílt, súlyos és szégyentelen külföldi titkosszolgálati beavatkozás még nem volt a magyar parlamenti választások során, mint most” 

– emelte ki.

A miniszter végül 

határozottan elítélte, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök „titkosszolgálati műveleti területté” tette Magyarországot.

„Ilyet Magyarországgal nem lehet tenni. Mi szuverén ország vagyunk, ezt soha nem fogjuk megengedni senkinek. Mert látjátok, látják azt, mi történt. Olajblokádot szerveztek. Utána megpróbálták drónokkal megsemmisíteni a Török Áramlat vezetéket, amin keresztül zajlik Magyarország földgázellátása. (…) Halálosan megfenyegették a miniszterelnököt, a családját. Itt van a lehallgatás.

Hőst próbáltak építeni egy rendőrből, akiről kiderült, hogy egyszerűen nem tudott egy kémelhárítási akcióról, hogy a Tisza Párt informatikusát be akarták szervezni kémnek az ukránok.

 Elég ebből, hogy az ukránok minket titkosszolgálati terepnek használnak” – összegzett.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI/Kacsúr Tamás)


A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu