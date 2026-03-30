Magyar Péter tanácsadója már hetekkel ezelőtt leleplezte a Tisza terveit

Már hetekkel ezelőtt beszélt a Tisza Párt egyik tanácsadója, Szent-Iványi István azokról a megszorítási tervekről, amelyeket Csercsa Balázs, Magyar Péter kiugrott egyházpolitikai vezetője hozott nyilvánosságra hétfőn, és amelyekről Kapitány István, Magyar Péter gazdasági vezetője is szólt nyilvánosan – szúrta ki az Ellenpont.

Le kell válni az olcsó orosz energiahodozókról, a rezsicsökkentést el kell törölni és teljesíteni kell Brüsszel követeléseit – erről beszélt Szent-Iványi, aki tagja volt Gyurcsány Ferenc kormányának, majd évtizedeken keresztül mindig a baloldal jelöltjét támogatta, annak volt a tanácsadója: 2022-ben Márki-Zay Péternek, most pedig Magyar Péternek.

Ahogyan arról lapunk beszámolt, a Tisza Párt egyik korábbi prominense, Csercsa Balázs nyilvánosságra hozta a Tisza Párt energiapolitikai megszorító tervezetét, amelynek lényege, hogy egy esetleges kormányváltás után azonnal leválasztanák az országot az olcsó orosz energiahordozókról, és helyette drága, nyugati importtal fedeznék az ország szükségleteit. A terv nem meglepetés, Kapitány István, a Tisza vezető gazdaságpolitikusa ugyanis az olcsó orosz energiáról történő leválásról teljesen nyíltan beszélt, szerinte a kormány túl sokszor avatkozik bele a multik dolgába, emellett állítja, hogy nincs szükség a rezsicsökkentésre, a benzin védett árára, sem az árréscsökkentésre.

Amit a Shellből érkezett Kapitány István mond, az akár évi 1,8 millió forintba is kerülhet egy magyar családnak.

Természetesen a tiszás sajtó egyből elkezdte mentegetni Kapitányt és az újabb megszorítócsomagot, de ez valójában már csak tűzoltás: Szent-Iványi István, a most éppen Magyar Pétert éltető külpolitikai elemző ugyanis már hetekkel korábban ugyanazt mondta, mint Kapitány:

Le kell válni az orosz energiahodozókról, a rezsicsökkentést el kell törölni, Brüsszellel meg kell állapodni, és aki mindezt meg fogja tenni, az szerinte Magyar Péter lesz, mondta Szent-Iványi István.

„Azt gondolom, hogy nagyon is reális a meglátásom szerint, hogy – Magyar Péter megválasztása után – már korábban megszabadulhatunk az orosz energiaforrásoktól. Nézzük meg Lengyelországot vagy Csehországot. Sokkal rövidebb idő alatt megszabadultak ettől. Nem hiszem, hogy ilyen sok időre lenne szükségünk” – mondta korábban Szent-Iványi.