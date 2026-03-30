Magyar Péter tanácsadója már hetekkel ezelőtt leleplezte a Tisza terveit

Szent-Iványi István korábban úgy nyilatkozott, hogy le kell válni az orosz energiahodozókról, a rezsicsökkentést pedig el kell törölni.

2026. 03. 30. 20:59
Már hetekkel ezelőtt beszélt a Tisza Párt egyik tanácsadója, Szent-Iványi István azokról a megszorítási tervekről, amelyeket Csercsa Balázs, Magyar Péter kiugrott egyházpolitikai vezetője hozott nyilvánosságra hétfőn, és amelyekről Kapitány István, Magyar Péter gazdasági vezetője is szólt nyilvánosan – szúrta ki az Ellenpont.

Le kell válni az olcsó orosz energiahodozókról, a rezsicsökkentést el kell törölni és teljesíteni kell Brüsszel követeléseit – erről beszélt Szent-Iványi, aki tagja volt Gyurcsány Ferenc kormányának, majd évtizedeken keresztül mindig a baloldal jelöltjét támogatta, annak volt a tanácsadója: 2022-ben Márki-Zay Péternek, most pedig Magyar Péternek.

Ahogyan arról lapunk beszámolt, a Tisza Párt egyik korábbi prominense, Csercsa Balázs nyilvánosságra hozta a Tisza Párt energiapolitikai megszorító tervezetét, amelynek lényege, hogy egy esetleges kormányváltás után azonnal leválasztanák az országot az olcsó orosz energiahordozókról, és helyette drága, nyugati importtal fedeznék az ország szükségleteit. A terv nem meglepetés, Kapitány István, a Tisza vezető gazdaságpolitikusa ugyanis az olcsó orosz energiáról történő leválásról teljesen nyíltan beszélt, szerinte a kormány túl sokszor avatkozik bele a multik dolgába, emellett állítja, hogy nincs szükség a rezsicsökkentésre, a benzin védett árára, sem az árréscsökkentésre. 

Amit a Shellből érkezett Kapitány István mond, az akár évi 1,8 millió forintba is kerülhet egy magyar családnak.

Természetesen a tiszás sajtó egyből elkezdte mentegetni Kapitányt és az újabb megszorítócsomagot, de ez valójában már csak tűzoltás: Szent-Iványi István, a most éppen Magyar Pétert éltető külpolitikai elemző ugyanis már hetekkel korábban ugyanazt mondta, mint Kapitány: 

Le kell válni az orosz energiahodozókról, a rezsicsökkentést el kell törölni, Brüsszellel meg kell állapodni, és aki mindezt meg fogja tenni, az szerinte Magyar Péter lesz, mondta Szent-Iványi István.

„Azt gondolom, hogy nagyon is reális a meglátásom szerint, hogy – Magyar Péter megválasztása után – már korábban megszabadulhatunk az orosz energiaforrásoktól. Nézzük meg Lengyelországot vagy Csehországot. Sokkal rövidebb idő alatt megszabadultak ettől. Nem hiszem, hogy ilyen sok időre lenne szükségünk” – mondta korábban Szent-Iványi.

Azt azonban már nem tette hozzá, hogy milyen anyagi terhekkel járna az orosz energiahordozókról való leválás: az elszálló energiaárak következtében a rezsicsökkentés fenntarthatatlanná válna, ami azt jelentené, hogy a magyar háztartások az eddig megszokott ár többszörösét fizethetnék számlákra.

Szent-Iványi azonban vállalná Brüsszel kegyeiért cserébe a magyar családok áldozatát, szerinte ugyanis túl drága az orosz energia „függőségben mérve”, ezért hiába függ a magyar energiaimport 80-90 százaléka Moszkvától, le kell válnunk róla.

A Tisza taktikus ebben az értelemben. Orbán Viktor meg tudta győzni az embereket arról, hogy függünk az olcsó orosz energiától. Ami egy nagy hazugság volt. Az orosz energia egyáltalán nem olcsó. Egyáltalán nem olcsó az árát tekintve, és egyáltalán nem olcsó a függőség szempontjából. Mert Magyarország nagyon is függ az orosz energiaforrásoktól 80-90 százalékban. Ezért, azt hiszem, hogy még korábban is megtehetjük ezt

– sürgette a leválást Magyar Péter új tanácsadója, és elárulta azt is, hogy ez csak politikai taktika a Tisza részéről.

Világossá teszi azt is, hogy Magyar Péter miért teszi meg mindezt: Brüsszel (és Kijev) kegyeinek elnyerése miatt, emlékeztet az Ellenpont. Szent-Iványi elmondja azt is, hogy a Tisza Párt keresni fogja az együttműködés lehetőségét azokban a témákban, amelyekben a magyar kormány jelenleg nem. 

Ezeket érdemes felidézni a teljesség igénye nélkül:

  • az illegális bevándorlás és betelepítési kvóta,
  • Ukrajna pénzügyi finanszírozása,
  • fegyverek és katonák küldése Ukrajnába,
  • illetve Ukrajna gyorsított felvétele az Európai Unióba.

„Magyar úrnak nagyon sok tekintetben egészen más a víziója, például ami Európát illeti. Ahogy ön is tudja, Orbán nagyon ellenséges és nagyon szkeptikus az Európai Unióval szemben. Arról beszél, hogy az Európai Unió nagyon hamar összeomlik, és az Európai Unió napjai meg vannak számlálva, és így tovább. Magyar úr azt mondja, hogy mi az európai ország vagyunk, együtt kell működnünk Európával, helyre kellene állítani a konstruktív kapcsolatot Európával, szóval, ebben a kérdésben teljesen más a véleményük (Orbánnal)” – fogalmazta meg egyértelműen, hogy Magyar Péter Brüsszel, Orbán Viktor pedig Magyarország érdekeit tartja szem előtt.

Szent-Iványi István SZDSZ-alapító volt, majd a párt színeiben előbb országgyűlési, majd EP-képviselő lett. Később diplomataként, felmentése után pedig külpolitikai szakértőként képviselte a balliberális ellenzéket az Orbán-kormányokkal szemben. 2021-ben pedig egyenesen Magyar Péter egyik legelső támogatójának, az akkori ellenzéki miniszterenök-jelöltnek, Márki-Zay Péternek lett a külügyi kabinetvezetője.

Ahogy korábban, úgy most is az ellenzék mellett tevékenykedik  Szent-Iványi István és jelenleg teljesen nyíltan a Tisza mellett köteleződött el. Bővebben erről itt olvashat.

Nem először hallunk a Tisza energiapolitikai tervéről

Noha a Tisza Párt energiapolitikai tervezete eddig nem volt ismert, a tiszás szakértők által eddig kommunikált tervek nagyon is egybecsengenek a Csercsa Balázs által közzétett dokumentummal. Kapitány István például számtalan alkalommal fejtette ki álláspontját azzal kapcsolatban, hogy le kell választani Magyarországot az olcsó orosz gázról, és sokkal kevesebb beavatkozásra, különadóra van szükség, az árstopra, árrésstopra pedig nincs szükség.

A rezsicsökkenést támadja Holoda Attila is, aki szerint túl alacsony a villamosenergia ára, de Surányi György sem titkolta soha a kedvező rezsiárakról alkotott véleményét, a volt jegybankelnök szerint a támogatással az a legnagyobb baj, hogy az összes család megkapja. Korábban pedig a kivezetésről úgy fogalmazott, ez a lépés „meleg dolog” lenne, de elmondása szerint lehet egy olyan pillanat, amikor azt lehet mondani, hogy meg lehet kérdőjelezni a rezsicsökkentést.

Az első tiszásként is emlegetett politológus, Kéri László pedig egészen egyszerűen a világ blöffjének nevezte a rezsicsökkentést.

Borítókép: Magyar Péter a Tisza Párt elnöke (Fotó: Hatlaczki Balázs)


