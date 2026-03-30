Kitartott a tömeg Orbán Viktor szolnoki fórumán a szakadó eső ellenére is

Esőben is maradunk végig! – írta legfrissebb közösségi médiás posztjához Orbán Viktor. A miniszterelnök országjárása során hétfőn Szolnokra érkezett, ahol a rossz idő ellenére is rengetegen várták.

A zord idő ellenére a hatalmas tömeg kitartott: az egybegyűltek meghallgatták a kormányfő beszédét, illetve az előtte felszólaló Berkó Attilát, a Fidesz–KDNP országgyűlési képviselőjelöltjét a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei 1. számú egyéni választókerületben, illetve Pócs Jánost. A hangulatról Radics Gigi és Curtis közös éneke gondoskodott.

