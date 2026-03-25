world robot olympiadmagyarországhankó balázs

Újabb robotolimpiát rendezne Magyarország

Magyarország célja, hogy 2031-ben ismét vendégül lássa a World Robot Olympiad döntőjét – jelentette be a kultúráért és innovációért felelős miniszter Egerben. Hankó Balázs a RoboTech Challenge Day megnyitóján kiemelte a magyar szakképzés nemzetközi sikereit és a hazai robotika fejlődését.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 03. 25. 14:52
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Öt év múlva Magyarország újra megrendezné a World Robot Olympiad döntőjét – jelentette ki a Hankó Balázs Egerben, a Heves Vármegyei Szakképzési Centrum szervezésében megrendezett RoboTech Challenge Day megnyitóján.

Budapest, 2026. március 24. Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter a HU-rizont program sajtótájékoztatóján a Kulturális és Innovációs Minisztériumban 2026. március 24-én. Idén, a HU-rizont program harmadik kiírásában ismét 8 milliárd forintos támogatási összeg áll rendelkezésre. MTI/Kovács Attila
A kultúráért és innovációért felelős miniszter köszöntőjében rámutatott: a RoboTech Challenge Day mindannyiunk legnagyobb kihívása, hiszen a technológia és ezen belül is a robotika része mindennapjainknak. Szoftverfejlesztés, rendszer-üzemeltetés, ipar 4.0 és informatika: négy aranyérem, amelyet a magyar fiatalok szereztek tavaly ősszel a szakmák Európa-bajnokságán, azaz minden olyan területen, amely a modern technológiával kapcsolatos a magyarok „taroltak” – hangsúlyozta.

Ezért mondhatjuk azt, hogy ma Magyarország Európa harmadik legjobb szakképzését biztosítja: jelen van az új technológiákban, a robotikában és minden olyan területen, ahol a magyar kreativitás, tudás és innováció számít

– szögezte le Hankó Balázs.

Ugyanakkor a harmadik hellyel nem kell megelégednünk: 2030-ra a tavalyi bronz aranyérem lesz – ígérte a tárcavezető, aki bejelentette:

2031-ben újra szeretnék Magyarországra hozni a World Robot Olympiad döntőjét, „hogy minden lehetséges érmet elhozzunk, mert mi, magyarok ezt érdemeljük”.

A Heves Vármegyei Szakképzési Centrum szervezésében, RoboTech Challenge Day néven, Egerben rendezték meg Közép-Európa első robotkutyaversenyét, amelyen további robotikai és dróntechnológiai versenyszámok is bemutatkoztak. Az Edutus Egyetem szakmai támogatásával létrejött eseményen 48 csapat 159 versenyzője méri össze tudását az anyaország minden részéről és a határon túli magyarlakta területekről. A rendezvény célja, hogy közelebb hozza a robotika és a programozás világát az elsősorban középiskolásokból álló közönséghez.

Az eseményt a robotkutyás és a World Robot Olympiad világából ismert robotikai versenyszámok, valamint drónos és önvezető jármű modellek versenye mellett kül- és beltéri bemutatók, a Honvéd-kadét Drónprogram bemutatóversenye és más, robotokhoz kapcsolódó show-elemek színesítik.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekavh

Nézd a csőcseléket!

Bayer Zsolt avatarja

Ezek nem változnak és nem tűnnek el soha.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
