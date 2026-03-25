Újabb robotolimpiát rendezne Magyarország

Öt év múlva Magyarország újra megrendezné a World Robot Olympiad döntőjét – jelentette ki a Hankó Balázs Egerben, a Heves Vármegyei Szakképzési Centrum szervezésében megrendezett RoboTech Challenge Day megnyitóján.

Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter (Fotó: MTI/Kovács Attila)

A kultúráért és innovációért felelős miniszter köszöntőjében rámutatott: a RoboTech Challenge Day mindannyiunk legnagyobb kihívása, hiszen a technológia és ezen belül is a robotika része mindennapjainknak. Szoftverfejlesztés, rendszer-üzemeltetés, ipar 4.0 és informatika: négy aranyérem, amelyet a magyar fiatalok szereztek tavaly ősszel a szakmák Európa-bajnokságán, azaz minden olyan területen, amely a modern technológiával kapcsolatos a magyarok „taroltak” – hangsúlyozta.

Ezért mondhatjuk azt, hogy ma Magyarország Európa harmadik legjobb szakképzését biztosítja: jelen van az új technológiákban, a robotikában és minden olyan területen, ahol a magyar kreativitás, tudás és innováció számít

– szögezte le Hankó Balázs.

Ugyanakkor a harmadik hellyel nem kell megelégednünk: 2030-ra a tavalyi bronz aranyérem lesz – ígérte a tárcavezető, aki bejelentette:

2031-ben újra szeretnék Magyarországra hozni a World Robot Olympiad döntőjét, „hogy minden lehetséges érmet elhozzunk, mert mi, magyarok ezt érdemeljük”.

A Heves Vármegyei Szakképzési Centrum szervezésében, RoboTech Challenge Day néven, Egerben rendezték meg Közép-Európa első robotkutyaversenyét, amelyen további robotikai és dróntechnológiai versenyszámok is bemutatkoztak. Az Edutus Egyetem szakmai támogatásával létrejött eseményen 48 csapat 159 versenyzője méri össze tudását az anyaország minden részéről és a határon túli magyarlakta területekről. A rendezvény célja, hogy közelebb hozza a robotika és a programozás világát az elsősorban középiskolásokból álló közönséghez.

Az eseményt a robotkutyás és a World Robot Olympiad világából ismert robotikai versenyszámok, valamint drónos és önvezető jármű modellek versenye mellett kül- és beltéri bemutatók, a Honvéd-kadét Drónprogram bemutatóversenye és más, robotokhoz kapcsolódó show-elemek színesítik.