Vannak, akik már szavazhatnak, érkeznek a voksok a Fidesz–KDNP listájára

Megkezdték a külföldön élő magyarok szavazatainak kézbesítését. Levélszavazásra az a nagykorú magyar állampolgár jogosult, akinek lakcímkártyáján lakóhelyként külföldi cím szerepel. Már van olyan külföldön élő magyar, aki leadta szavazatát. A Fidesz–KDNP-t jelölte be a szavazólapon.

Magyar Nemzet
2026. 03. 26. 13:26
Fotó: MTI/Kiss Gábor
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Ezt a képet egy ismerőstől kaptam, aki Norvégiában adta le a szavazatát. Norvégiában is csak a Fidesz” – írja Facebook-bejegyzésében Korondy Tamás, a Megafon munkatársa.

Mint ismert, vannak magyar állampolgárok, akik szavazhatnak levélben. Nekik egy részük már meg is kapta a szavazólapot, amit vissza kell juttatnia a Nemzeti Választási Irodához. Levélszavazásra az a nagykorú magyar állampolgár jogosult, akinek lakcímkártyáján lakóhelyként külföldi cím szerepel, vagy aki nem rendelkezik sem magyarországi lakóhellyel, sem tartózkodási hellyel. Ők csak pártlistára szavazhatnak, egyéni jelöltre nem.

A levélben szavazásra jogosultak száma idén 497 645 fő, akiknek jelentős része határon túli magyar állampolgár.

Négy évvel ezelőtt egyébként 15 százalékos volt az érvénytelen levélszavazatok száma. 456 ezer levélben szavazóból 318 ezer küldte vissza határidőre a levélcsomagokat, melyekből 256 ezer volt érvényes. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Pozsonyi Ádám
idezojelekoroszország

Megírtuk, tehát igaz!

Pozsonyi Ádám avatarja

Értjük, kellett valami álhír, hogy a teljesen evidens ukrán beavatkozásról elterelje a Tisza a figyelmet, de azért mindennek van határa.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.