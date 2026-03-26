Vannak, akik már szavazhatnak, érkeznek a voksok a Fidesz–KDNP listájára

„Ezt a képet egy ismerőstől kaptam, aki Norvégiában adta le a szavazatát. Norvégiában is csak a Fidesz” – írja Facebook-bejegyzésében Korondy Tamás, a Megafon munkatársa.

Mint ismert, vannak magyar állampolgárok, akik szavazhatnak levélben. Nekik egy részük már meg is kapta a szavazólapot, amit vissza kell juttatnia a Nemzeti Választási Irodához. Levélszavazásra az a nagykorú magyar állampolgár jogosult, akinek lakcímkártyáján lakóhelyként külföldi cím szerepel, vagy aki nem rendelkezik sem magyarországi lakóhellyel, sem tartózkodási hellyel. Ők csak pártlistára szavazhatnak, egyéni jelöltre nem.

A levélben szavazásra jogosultak száma idén 497 645 fő, akiknek jelentős része határon túli magyar állampolgár.

Négy évvel ezelőtt egyébként 15 százalékos volt az érvénytelen levélszavazatok száma. 456 ezer levélben szavazóból 318 ezer küldte vissza határidőre a levélcsomagokat, melyekből 256 ezer volt érvényes.