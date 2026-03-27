Veszprémet is megnyerte Orbán Viktor

Orbán Viktor miniszterelnök országjárásának pénteki első állomása Veszprém volt. A miniszterelnök beszédét – ahogy azt a kampány során megszokhattuk – rengetegen hallgatták meg, ellenben a Tisza rendesen leszerepelt Veszprémben: drónfelvételeken látszik, hogy Magyar Péterék rendezvényén alig lézengtek néhányan, míg a Fidesz szimpatizánsai megtöltötték az Óváros teret.

A kormányfő pénteken Győrben folytatja országjárását, ahol a szervezők hasonló tömegre számítanak.

A hétvégén pedig:

március 28-án Pécelre,

március 29-én pedig Békéscsabára látogat Orbán Viktor.



Veszprémben is mi vagyunk többen. Hajrá, Ovádi Péter! A Fidesz a biztos választás!

– zárta posztját a miniszterelnök.