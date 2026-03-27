Hidvéghi Balázs: Veszélyt jelent a Tisza ukránbarát politikája + videó

„Mondjuk ki: az ukránok már bent vannak a Tisza Pártban” – közölte Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára legutóbbi, a Facebook-oldalára feltöltött videójában.

A politikus rámutatott:

nem csak Brüsszel, Zelenszkij is mindent bevet, hogy egy ukránbarát kormány legyen Magyarországon. Egy olyan bábkormány, amit bele lehet tolni a háborúba és bele lehet kényszeríteni Ukrajna finanszírozásába

– mondta a miniszterhelyettes, majd úgy folytatta: „Mivel dolgoznak? Kémekkel. Gazdasági nyomással. Olajblokáddal a magyarok ellen. A gázvezetékünk megtámadásával. Brüsszeli és ukrán pénzekkel. Külföldi titkosszolgálatokkal. Ukrán informatikai támogatással. És mindez itt zajlik a szemünk előtt.”

És ki kell nekik ehhez? Magyar Péter. Hogy Magyarország is beálljon a sorba. Hogy végre legyen egy kormány, amely kiszolgálja Brüsszelt – és Ukrajnát. Amely támogatja a háborút és az ukrán állam működését. A Tisza készen áll erre. Ezt már többször megmutatták. Ruszin-Szendi kimondta: ha kell, mindenkit berántanak a háborúba.

Hidvéghi Balázs arra is kitért, hogy a Tisza egyik prominense, a Shellből érkezett Kapitány István világossá tette: jön a pénzbehajtás. „A rezsicsökkentés eltörlését, a védett árak megszüntetését, a multik különadójának kivezetését tervezik. Adóemelésekkel és megszorításokkal akarják elvenni a magyar emberek pénzét, hogy azt az ukránoknak adják. A Tisza nem kis veszély. A Tisza ukránbarátsága a magyarok békéjét és pénzét fenyegeti. Ne engedjük, hogy Brüsszel és Zelenszkij alakítson kormányt!” – zárta mondandóját Hidvéghi Balázs.