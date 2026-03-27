Rendkívüli

Megérkezett Orbán Viktor országjárása Győrbe, zsúfolásig megtelt a Széchenyi tér – kövesse nálunk élőben!

Hidvéghi BalázsVálasztás 2026Tisza

Hidvéghi Balázs: Veszélyt jelent a Tisza ukránbarát politikája + videó

Hidvéghi Balázs szerint a Tisza Párt politikája külső érdekeket szolgálna, és veszélyeztetné Magyarország békéjét és gazdasági stabilitását, többek között a rezsicsökkentés és az árvédelmi intézkedések megszüntetésével.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 03. 27. 16:31
Hidvéghi Balázs Forrás: Facebook/Hidvéghi Balázs
Hidvéghi Balázs Forrás: Facebook/Hidvéghi Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Mondjuk ki: az ukránok már bent vannak a Tisza Pártban” – közölte Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára legutóbbi, a Facebook-oldalára feltöltött videójában.

A politikus rámutatott:

nem csak Brüsszel, Zelenszkij is mindent bevet, hogy egy ukránbarát kormány legyen Magyarországon. Egy olyan bábkormány, amit bele lehet tolni a háborúba és bele lehet kényszeríteni Ukrajna finanszírozásába

– mondta a miniszterhelyettes, majd úgy folytatta: „Mivel dolgoznak? Kémekkel. Gazdasági nyomással. Olajblokáddal a magyarok ellen. A gázvezetékünk megtámadásával. Brüsszeli és ukrán pénzekkel. Külföldi titkosszolgálatokkal. Ukrán informatikai támogatással. És mindez itt zajlik a szemünk előtt.”

És ki kell nekik ehhez? Magyar Péter. Hogy Magyarország is beálljon a sorba. Hogy végre legyen egy kormány, amely kiszolgálja Brüsszelt – és Ukrajnát. Amely támogatja a háborút és az ukrán állam működését. A Tisza készen áll erre. Ezt már többször megmutatták. Ruszin-Szendi kimondta: ha kell, mindenkit berántanak a háborúba.

Hidvéghi Balázs arra is kitért, hogy a Tisza egyik prominense, a Shellből érkezett Kapitány István világossá tette: jön a pénzbehajtás. „A rezsicsökkentés eltörlését, a védett árak megszüntetését, a multik különadójának kivezetését tervezik. Adóemelésekkel és megszorításokkal akarják elvenni a magyar emberek pénzét, hogy azt az ukránoknak adják. A Tisza nem kis veszély. A Tisza ukránbarátsága a magyarok békéjét és pénzét fenyegeti. Ne engedjük, hogy Brüsszel és Zelenszkij alakítson kormányt!” – zárta mondandóját Hidvéghi Balázs.

Borítókép: Hidvéghi Balázs (Forrás: Facebook/Hidvéghi Balázs)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekszabo bence

Hibátlan!

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu