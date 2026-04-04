Védett ár

Álhíreket terjeszt Takács Péterről tiszás ellenfele + videó

Az államtitkár szerint tiszás ellenfele, Újvári Szilvia hazugságokra és rágalmakra építi kampányát, és a veszprémi kórházról tett állításaival olyan határt lépett át, ami már rémhírterjesztés.

Magyar Nemzet
2026. 04. 04. 21:42
Takács Péter Facebook
Újabb hazugságokkal és rágalmakkal támadja Takács Pétert tiszás ellenfele, Újvári Szilvia – közölte új videójában a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára.

Az államtitkár szerint Újvári Szilvia a „kisember” szerepében próbál fellépni a „gonosz és elnyomó hatalom államtitkárával” szemben, aki szerinte „lop”, miközben a tiszás politikusnak nincs olyan teljesítménye, amelyre érdemben építhetne. 

Emlékeztetett:

Újvári Szilvia másfél évig volt egy kistelepülés polgármestere, ahonnan elzavarták, és rendezetlenség, valamint gazdasági elszámolási problémák maradtak utána.

Takács Péter úgy fogalmazott: ellenfele az elmúlt időszakban „összevissza hazudozott és rágalmazott”, de most szerinte átlépett egy határt. Azt állította, hogy három vagy négy beteg halt meg a veszprémi kórházban kórházi fertőzés miatt.

Az államtitkár közölte: elhiszi, hogy ellenfelének fel kell olvasnia azokat a propagandaanyagokat, amelyeket a Tisza-központ küld, de több esze is lehetne annál, mint hogy ilyen állításokat megfogalmaz.

Amit Újvári Szilvia a Veszprém vármegyei Csolnoky Ferenc Kórházról mondott, az rágalom, bűncselekmény és rémhírterjesztés

– szögezte le Takács Péter. Hozzátette: ha ellenfele róla terjeszt hazugságokat, azt még eltűri, mert „az ő vállán elfér”, de azt kérte Magyar Péter jelöltjétől, hogy

a kórházakat, a mentőket és az egészségügyben dolgozókat hagyja békén.

Az államtitkár jelezte: le fogja győzni Újvári Szilviát a választáson, és ezt szerinte ellenfele, ő maga, sőt még Magyar Péter is tudja.

Borítókép: Takács Péter (Forrás: Facebook)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
