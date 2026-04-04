Kocsis Máté: Furcsa ez a kampány, a tiszásokért is a Fidesz küzd + videó

A legjobb dolog a tiszásokkal folytatott vitában, hogy a saját érdekeiket sem hajlandók felismerni – mondta egy fórumon Kocsis Máté.

– A tiszások úgy gondolják, hogy nem készül a Tisza Párt energiaátállásra. Nem hallják a saját fülükkel, ahogy Magyar Péter elmondta, hogy a következő években le kell válni az orosz energiáról.

Nem hallják a fülükkel, hogy Kapitány István azt mondja, hogy el kell törölni az ársapkákat.

Ezt nem mi mondjuk, a saját vezetőik mondják – emlékeztetett a Fidesz parlamenti frakcióvezetője. Hozzátette: és mintha vakok lennének.

– Tehát az az ár, amit meg kellene majd fizetni egy Tisza-kormány alatt, azt a fideszeseknek is meg kellene fizetni, meg a tiszásoknak is meg kellene.

Ezért kicsit furcsa ez a kampány, mert értük is küzdünk, most bármennyire rosszul hangzik

– jegyezte meg Kocsis Máté. Rámutatott: a Fidesz tiszás honfitársainkért is küzd, mert valójában az egész mögött pénz van.

– Az történt, hogy kivettünk a multicégek zsebéből 15 ezer milliárd forintot. Bankadó, multiadó, telekommunikációs adó, energiaszektor különadója és a többi. Mi az ő céljuk? Az, hogy az a pénz, amit elvettünk tőlük és otthagytunk a magyar családoknál, azt ők visszaszedjék – fejtette ki a frakcióvezető.