Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Kocsis Máté: Furcsa ez a kampány, a tiszásokért is a Fidesz küzd + videó

Kocsis Máté szerint a Tisza Párt energiapolitikájának árát minden magyar család megfizetné, ezért nemcsak a kormánypárti, hanem az ellenzéki szavazók érdeke is, hogy ezt sikerüljön megakadályozni.

Magyar Nemzet
2026. 04. 04. 21:01
Kocsis Máté Facebook
A legjobb dolog a tiszásokkal folytatott vitában, hogy a saját érdekeiket sem hajlandók felismerni – mondta egy fórumon Kocsis Máté.

– A tiszások úgy gondolják, hogy nem készül a Tisza Párt energiaátállásra. Nem hallják a saját fülükkel, ahogy Magyar Péter elmondta, hogy a következő években le kell válni az orosz energiáról.

Nem hallják a fülükkel, hogy Kapitány István azt mondja, hogy el kell törölni az ársapkákat.

Ezt nem mi mondjuk, a saját vezetőik mondják – emlékeztetett a Fidesz parlamenti frakcióvezetője. Hozzátette: és mintha vakok lennének.

– Tehát az az ár, amit meg kellene majd fizetni egy Tisza-kormány alatt, azt a fideszeseknek is meg kellene fizetni, meg a tiszásoknak is meg kellene. 

Ezért kicsit furcsa ez a kampány, mert értük is küzdünk, most bármennyire rosszul hangzik

– jegyezte meg Kocsis Máté. Rámutatott: a Fidesz tiszás honfitársainkért is küzd, mert valójában az egész mögött pénz van.

– Az történt, hogy kivettünk a multicégek zsebéből 15 ezer milliárd forintot. Bankadó, multiadó, telekommunikációs adó, energiaszektor különadója és a többi. Mi az ő céljuk? Az, hogy az a pénz, amit elvettünk tőlük és otthagytunk a magyar családoknál, azt ők visszaszedjék – fejtette ki a frakcióvezető.

Borítókép: Kocsis Máté (Forrás: Facebook)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
