Orbán Viktor: Hahó, sonka, hajnali egykor találkozunk! + videó

A sonka főzése még hajnalig is eltarthat, ezért az ünnepi étel csak később készül el – avatott be a húsvéti előkészületekbe új videójában Orbán Viktor.

A miniszterelnök elmondta:

ha a nagyobb sonka nem készülne el időben, egy kisebbet is megfőz tartalékként, hogy húsvétvasárnap reggelire biztosan legyen az asztalon.

Orbán Viktor azt is elárulta, hogy a sonkát szándékosan úgy készíti, hogy a csonton és a lábrészen is maradjon elegendő alapanyag, mert a sonkaléből, a megmaradt csontokból és sonkadarabokból kedden bablevest tervez főzni.

Hozzáfűzte, hogy ha lett volna ideje saját disznót vágni idén, nagyobb biztonságban érezné magát a húsvéti készülődéskor. A főzés közben azt is felvetette, hogy a sonka mellett akár a Manchester City–Liverpool mérkőzést is megnézi a laptopján.

A videó végén Orbán Viktor szép húsvétot és boldog feltámadást kívánt mindenkinek.

