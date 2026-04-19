Keresik a Balaton fagyiját

Tavaly 31-fajta fagylaltkreációval neveztek a cukrászdák a Balaton fagyija versenyre. A nyertes íz kecskesajtból készült, amit borssal ízesítettek, rozmaringos sült körtével és sós mandulával tettek különlegessé. Egy évvel korábban pedig a „Balatoni mámor” fantázianevű kreáció nyert, ami dióból készült vörösboros fügeöntettel és karamellizált dióval – írja a Zaol.

A Balaton fagyija forgalomnövekedést is hoz

– A verseny az elmúlt években több ezer sajtó- és híradós tudósítást generált, a médiafigyelem pedig jelentősen hozzájárult a fagylalt mint gasztronómiai attrakció népszerűsítéséhez a régióban – mondta Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke. Beszámolt róla, hogy a cukrászokhoz több ezer vendég látogatott el kifejezetten azért, mert valahol hallott vagy olvasott a nyertes fagylaltról.

Több országban a fagylaltot ma már a borhoz és a sajthoz hasonló módon kezelik

– emelte ki Fekete Tamás.

Tavaly a veszprémi Füge Fagyiudvar és Kávézó MEKKóstollak kecskesajtos fagyija lett az első, a különdíjasok pedig: