Keresik a Balaton fagyiját

Május 8-án már tizenharmadik alkalommal rendezik meg a Balaton fagyija választást, amelyre a térség cukrászai jelentkezhetnek.

Magyar Nemzet
2026. 04. 19. 10:58
Tavaly 31-fajta fagylaltkreációval neveztek a cukrászdák a Balaton fagyija versenyre. A nyertes íz kecskesajtból készült, amit borssal ízesítettek, rozmaringos sült körtével és sós mandulával tettek különlegessé. Egy évvel korábban pedig a „Balatoni mámor” fantázianevű kreáció nyert, ami dióból készült vörösboros fügeöntettel és karamellizált dióval – írja a Zaol.

A tavalyi győztesek, Penovác Anna, a Füge Fagyiudvar és Kávézó fagylaltmestere, testvére, Tremmer Roland és menyasszonya, Hakkel Zsófi (Forrás: VisitBalaton365)

 

A Balaton fagyija forgalomnövekedést is hoz

– A verseny az elmúlt években több ezer sajtó- és híradós tudósítást generált, a médiafigyelem pedig jelentősen hozzájárult a fagylalt mint gasztronómiai attrakció népszerűsítéséhez a régióban – mondta Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke. Beszámolt róla, hogy a cukrászokhoz több ezer vendég látogatott el kifejezetten azért, mert valahol hallott vagy olvasott a nyertes fagylaltról.

Több országban a fagylaltot ma már a borhoz és a sajthoz hasonló módon kezelik

– emelte ki Fekete Tamás.

Munkában a zsűri 2025-ben (Forrás: VisitBalaton365)

Tavaly a veszprémi Füge Fagyiudvar és Kávézó MEKKóstollak kecskesajtos fagyija lett az első, a különdíjasok pedig:

  • Margaréta Fagyizó, Balatonszemes: Nemnormálna
  • Pingvin Fagyizó és Cukrászda, Balatonmáriafürdő: Vad Szerenád
  • Bagaméri Fagylaltozó, Balatonfüred: Füred Kincse

Borítókép: A Balaton fagyija verseny (Forrás: VisitBalaton365)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
