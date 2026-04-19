Így lesz nagyon finom a gulyásleves

A gulyás nem bonyolult étel – mégis meglepően könnyű elrontani.

Magyar Nemzet
2026. 04. 19. 10:11
Nem a recepten múlik, hanem azokon az apró hibákon, amelyek észrevétlenül lapossá, zavarossá vagy épp nehézzé teszik az ízeket. Megmutatjuk, melyek a leggyakoribb bakik, és mit érdemes helyettük csinálni, amikor gulyáslevest főzünk - olvasható a Mindmegette oldalán.

A gulyásleves azon kevés magyar ételek egyike, amelyről mindenkinek van határozott véleménye – és szinte mindenkinek van egy „biztos” receptje is. Mégis, valahogy gyakran előfordul, hogy a végeredmény nem az a mély, gazdag, karakteres ízű étel lesz, amire számítunk. Ennek oka legtöbbször nem az, hogy rossz receptet választottunk, hanem az, hogy apró, de annál fontosabb hibákat követünk el a főzés során.

Rosszul választjuk meg a húst

Az egyik leggyakoribb hiba már a bevásárlásnál kezdődik. Sokan túl sovány húst választanak, mert „szebbnek” vagy egészségesebbnek tűnik. A gulyás viszont nem erről szól. A klasszikus alap a marhalábszár vagy a comb, amelyekben van elég kötőszövet és zsír ahhoz, hogy főzés közben szaftossá és ízletessé váljanak. Ha túl száraz hús kerül a fazékba, a végeredmény lapos és jellegtelen lesz. Sőt, egyre több séf javasolja azt is, hogy ne ragaszkodjunk egyetlen húsrészhez: a különböző darabok kombinálása mélyebb, komplexebb ízt ad.

Elrontjuk a gulyás alapját

A jó gulyás lelke az alap. Mégis sokan elkapkodják ezt a lépést: túl gyorsan pirítják a hagymát, vagy egyszerűen túl kevés időt szánnak rá. Pedig itt dől el az íz nagy része. A hagymát nem égetni kell, hanem lassan, türelmesen dinsztelni, amíg szinte krémes nem lesz. A paprika hozzáadásánál pedig különösen óvatosnak kell lenni: ha túl forró zsiradékba kerül, könnyen megég, és keserű ízt ad az egész ételnek.

A teljes cikket a Mindmegette oldalán olvashatják el.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Mindmegette)

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
