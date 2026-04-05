Budaházy Edda: Nem gyűlölhetünk egy olyan kormányt, amely kettős állampolgárságot adott a határon túli magyaroknak

– Valahol a zsigereinkben érezzük, hogy a jelenlegi egy veszélyes szituáció, annyira erősnek mutatja magát a Tisza Párt. Mindezt pedig a szigorú matematikára alapozzuk, ugyanis ha a két jobboldali párt egymás ellen is harcol, akkor az ellenfelük könnyen válhat nevető harmadikká – mondta lapunknak Budaházy Edda.

Kiemelte,

azt javasolnám, hogy mindenki egyéniben szavazzon a Fideszre, listán pedig valamelyik nemzeti pártra tegye le a voksát.

Annak kapcsán, hogy mennyi esélyt lát a Mi Hazánk egyéni képviselőinek visszalépésére, Budaházy Edda kiemelte, erre nem lát nagy esélyt.

Mi nem a visszalépést szorgalmazzuk, hanem azt, hogy a szavazók legyenek tudatosabbak, és ott, ahol szinte elveszne a szavazatuk, ott józanul gondolkodva inkább arra a jobboldali jelöltre szavazzanak, aki nyerhet. Hogy a Mi Hazánk visszalépjen, arra én nem látok esélyt

– emelte ki a véleményvezér. Elmondta, a Mi Hazánk Mozgalom és a Fidesz között egyértelműen nem fedezhető fel olyan együttműködés mint ami a Demokratikus Koalíció és a Momentum, illetve a többi ellenzéki párt esetében látható volt.

Hozzátette,

egy nemzeti radikális elvekkel rendelkező választó egyszerűen nem gyűlölhet egy olyan kormányzatot, ami kettős állampolgárságot adott a határon túli magyaroknak, ami kerítést épített az illegális migráció megállítására, vagy ami a határon túli magyarokat tényleg minden szinten támogatja.

Budaházy kiemelte, pusztán annyit állít, hogy a magyar kormány az elmúlt években több fronton is elismerendő munkát végzett, éppen ezért kéri, hogy aki teheti, egyéniben támogassa a Fidesz jelöltjeit a választásokon.

Mint ismert, nemrégiben a Jobbik korábbi elnöke, Sneider Tamás is arra hívta fel a figyelmet, egyéniben a Fideszre kell szavaznia a nemzeti érzelmű választóknak. Petrás János, a Kárpátia frontembere pedig azt mondta, az a nemzeti érdek, hogy a jobboldali választók megosszák a szavazatukat, egyéniben a Fidesz jelöltjét támogassák, listán pedig vérmérséklet szerint a Fideszt vagy a Mi Hazánkot.