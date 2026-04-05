Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Demokratikus Koalíció (DK)tisza pártmi hazánk mozgalomVálasztás 2026határon túlifidesz

Budaházy Edda: Nem gyűlölhetünk egy olyan kormányt, amely kettős állampolgárságot adott a határon túli magyaroknak

A nemzeti radikális véleményvezér szerint a hazafias érzelmű szavazók nem gyűlölhetnek egy olyan kormányzatot, ami kettős állampolgárságot adott a határon túli magyaroknak, megfékezte az illegális bevándorlást, és támogatja a magyar közösségek fennmaradását.

Gábor Márton
2026. 04. 05. 12:53
Budaházy Edda Forrás: Hír TV / Képernyőkép
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Valahol a zsigereinkben érezzük, hogy a jelenlegi egy veszélyes szituáció, annyira erősnek mutatja magát a Tisza Párt. Mindezt pedig a szigorú matematikára alapozzuk, ugyanis ha a két jobboldali párt egymás ellen is harcol, akkor az ellenfelük könnyen válhat nevető harmadikká – mondta lapunknak Budaházy Edda. 

Budaházy Edda (Forrás: YouTube)

Kiemelte, 

azt javasolnám, hogy mindenki egyéniben szavazzon a Fideszre, listán pedig valamelyik nemzeti pártra tegye le a voksát.

Annak kapcsán, hogy mennyi esélyt lát a Mi Hazánk egyéni képviselőinek visszalépésére, Budaházy Edda kiemelte, erre nem lát nagy esélyt. 

Mi nem a visszalépést szorgalmazzuk, hanem azt, hogy a szavazók legyenek tudatosabbak, és ott, ahol szinte elveszne a szavazatuk, ott józanul gondolkodva inkább arra a jobboldali jelöltre szavazzanak, aki nyerhet. Hogy a Mi Hazánk visszalépjen, arra én nem látok esélyt

– emelte ki a véleményvezér. Elmondta, a Mi Hazánk Mozgalom és a Fidesz között egyértelműen nem fedezhető fel olyan együttműködés mint ami a Demokratikus Koalíció és a Momentum, illetve a többi ellenzéki párt esetében látható volt. 

Hozzátette, 

egy nemzeti radikális elvekkel rendelkező választó egyszerűen nem gyűlölhet egy olyan kormányzatot, ami kettős állampolgárságot adott a határon túli magyaroknak, ami kerítést épített az illegális migráció megállítására, vagy ami a határon túli magyarokat tényleg minden szinten támogatja.

Budaházy kiemelte, pusztán annyit állít, hogy a magyar kormány az elmúlt években több fronton is elismerendő munkát végzett, éppen ezért kéri, hogy aki teheti, egyéniben támogassa a Fidesz jelöltjeit a választásokon.

Mint ismert, nemrégiben a Jobbik korábbi elnöke, Sneider Tamás is arra hívta fel a figyelmet, egyéniben a Fideszre kell szavaznia a nemzeti érzelmű választóknak. Petrás János, a Kárpátia frontembere pedig azt mondta, az a nemzeti érdek, hogy a jobboldali választók megosszák a szavazatukat, egyéniben a Fidesz jelöltjét támogassák, listán pedig vérmérséklet szerint a Fideszt vagy a Mi Hazánkot. 

Borítókép: Budaházy Edda (Forrás: Hír TV/Képernyőkép)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.
Felhasználónév
2024. január 1.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekruszin - szendi

Sötét, hazug, aljas gazemberek

Bayer Zsolt avatarja

Tessék, itt van, nehéz lesz letagadni és átkeretezni.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
