Délelőtt 11 óráig a választásra jogosultak 37,98 százaléka már leadta szavazatát

Délelőtt 11 óráig a választásra jogosultak 37,98 százaléka, azaz 2 858 892 polgár járult az urnákhoz a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint.

Mindez kiemelkedő részvételi aránynak számít.

Négy évvel ezelőtt 11 óráig ugyanis a választók 25,77 százaléka ment el szavazni.

A részvételi arány továbbra is Békés vármegyében volt a legmagasabb, 40,69 százalék. A fővárosban a szavazók 36,98 százaléka, 470 230 választópolgár adta le szavazatát 9 óráig.

Mint ismert, vasárnap reggel hat órakor megkezdődött a voksolás az ország 10 047 szavazókörében az országgyűlésiképviselő-választáson. Este hét óráig mintegy 7,5 millió választópolgárt várnak a magyarországi szavazókörökben az urnákhoz.

