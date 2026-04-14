Bilincsben vitték el a tiszaalpári drogterjesztő családot

Kedden reggel nagy erőkkel és kutyás egységekkel szállták meg a rendőrök egy tiszaalpári ház környékét. A település központjában tartott razzián minden helyiséget alaposan átvizsgáltak, hogy nyomára bukkanjanak a keresett drognak.

Munkatársunktól
2026. 04. 14. 15:58
Fotó: Szentirmay Tamás
Kedden reggel rendőrségi egységek lepték el egy tiszaalpári ingatlan környékét, ahol a nyomozók kábítószer után kutattak a helyiségekben. A drograzzia során a hatóságok egy középkorú férfit és két fiatalabb társát is őrizetbe vették, így végleg kihunyt a bűnözői csoport terjesztői hálózatának tüze a településen – írta a Baon.hu.

Drograzzia Tiszaalpáron. Fotó: Szentirmay Tamás

Öt rendőrautó és kutyás egységek lepték el egy tiszaalpári család otthonát, miután a környékbeliek megelégelték a ház körüli állandó gyanús forgalmat. A beszámolók szerint

a családtagok a közeli parkban és a községháza előtt árulták a bódító szereket, a vevőket pedig nemegyszer önkívületi állapotban látták tántorogni az utcán. 

A hatóságok drogkereső kutyával fésülték át az ingatlant, az akció végén pedig a családfőt és két fiatalabb társát is őrizetbe vették.

 

A tartalomnak nem célja a kábítószer-fogyasztás népszerűsítése vagy az azzal való visszaélésre történő buzdítás. Felhívjuk a figyelmet, hogy Magyarországon a kábítószer fogyasztása és birtoklása a hatályos jogszabályok értelmében bűncselekménynek minősül (Btk. 178. §) és szigorúan büntetendő. Ha Ön vagy hozzátartozója segítségre szorul, kérjük, forduljon szakemberhez. A függőség kezelhető, és az időben kért segítség életet menthet.

 

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

Megbukott a baloldal egyik legnagyobb kamuja, kiderült az igazság

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
