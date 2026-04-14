Bilincsben vitték el a tiszaalpári drogterjesztő családot

Kedden reggel rendőrségi egységek lepték el egy tiszaalpári ingatlan környékét, ahol a nyomozók kábítószer után kutattak a helyiségekben. A drograzzia során a hatóságok egy középkorú férfit és két fiatalabb társát is őrizetbe vették, így végleg kihunyt a bűnözői csoport terjesztői hálózatának tüze a településen – írta a Baon.hu.

Drograzzia Tiszaalpáron. Fotó: Szentirmay Tamás

Bilincsben a tiszaalpári drogterjesztők

Öt rendőrautó és kutyás egységek lepték el egy tiszaalpári család otthonát, miután a környékbeliek megelégelték a ház körüli állandó gyanús forgalmat. A beszámolók szerint

a családtagok a közeli parkban és a községháza előtt árulták a bódító szereket, a vevőket pedig nemegyszer önkívületi állapotban látták tántorogni az utcán.

A hatóságok drogkereső kutyával fésülték át az ingatlant, az akció végén pedig a családfőt és két fiatalabb társát is őrizetbe vették.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Szentirmay Tamás)