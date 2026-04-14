Szándékosan lökte ki a barátnőjét a tizedikről, itt az ítélet a különös kegyetlenséggel gyilkoló férfi ügyében

Húsz év fegyházbüntetésre ítélte a másodfokon eljáró Győri Ítélőtábla azt a 34 éves férfit, aki 2023-ban kilökte a barátnőjét egy győri panelház tizedik emeletéről – közölte a Győri Fellebbviteli Főügyészség.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 04. 14. 14:41
Az Otthontámogatás a közszférában dolgozókat segíti.
A döntéssel az ítélőtábla – egyetértve az ügyészi indítvánnyal –, két évvel súlyosította az első fokon eljáró Győri Törvényszék határozatát. A bíróság kizárta a visszaeső férfit a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből.

A különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés tényállása szerint a vádlott a barátnőjével és az édesanyjával költözött 2023 januárjában egy győri panellakásba, a tizedik emeletre. Időközben odaköltözött még az édesanya unokája is a családjával.

A vádlott és a barátnője kapcsolata 2023 márciusára megromlott, mert a vádlottnak lett egy másik kapcsolata. Sokszor veszekedtek, a férfi időnként bántalmazta is a nőt.

2023. március 30-án reggel ismét összevesztek, dulakodtak, majd a férfi kiment a szobájukból. A nő sírt, felhúzta a redőnyt és kinyitotta az ablakot. Az egyik otthon lévő családtag észrevette és szólt a vádlottnak.

A férfi visszament a szobába, üvölteni kezdett a nővel, majd megragadta és kivetette a nyitott ablakon. A nő a vádlott kezébe kapaszkodott, próbált visszamászni, azonban lezuhant. Súlyos sérüléseibe a helyszínen belehalt.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Csépányi Balázs
idezojelekorbán viktor

Megbukott a baloldal egyik legnagyobb kamuja, kiderült az igazság

Csépányi Balázs avatarja

Ennyit erről.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
