A döntéssel az ítélőtábla – egyetértve az ügyészi indítvánnyal –, két évvel súlyosította az első fokon eljáró Győri Törvényszék határozatát. A bíróság kizárta a visszaeső férfit a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből.
Szándékosan lökte ki a barátnőjét a tizedikről, itt az ítélet a különös kegyetlenséggel gyilkoló férfi ügyében
Húsz év fegyházbüntetésre ítélte a másodfokon eljáró Győri Ítélőtábla azt a 34 éves férfit, aki 2023-ban kilökte a barátnőjét egy győri panelház tizedik emeletéről – közölte a Győri Fellebbviteli Főügyészség.
A különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés tényállása szerint a vádlott a barátnőjével és az édesanyjával költözött 2023 januárjában egy győri panellakásba, a tizedik emeletre. Időközben odaköltözött még az édesanya unokája is a családjával.
A vádlott és a barátnője kapcsolata 2023 márciusára megromlott, mert a vádlottnak lett egy másik kapcsolata. Sokszor veszekedtek, a férfi időnként bántalmazta is a nőt.
2023. március 30-án reggel ismét összevesztek, dulakodtak, majd a férfi kiment a szobájukból. A nő sírt, felhúzta a redőnyt és kinyitotta az ablakot. Az egyik otthon lévő családtag észrevette és szólt a vádlottnak.
A férfi visszament a szobába, üvölteni kezdett a nővel, majd megragadta és kivetette a nyitott ablakon. A nő a vádlott kezébe kapaszkodott, próbált visszamászni, azonban lezuhant. Súlyos sérüléseibe a helyszínen belehalt.
