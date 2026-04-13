Érdemes a lábunk elé nézni, a jó idővel a kígyók is ébredeznek

Horvátországban már figyelmeztetik a turistákat, hogy a természet ébredésével a kígyók is előbújnak rejtekhelyükről, de kell-e itthon tartanunk mérges kígyóktól?

Forrás: bama.hu2026. 04. 13. 7:06
A melegebb idő beköszöntével a horvát tengerparti térségekben is megkezdődött a kígyószezon, ami a turistáktól is fokozott figyelmet igényel. Ilyenkor a hibernációból előbújnak a kígyók, köztük a térség egyik legveszélyesebb mérgeskígyófaja, a homoki vipera. A Bama.hu annak járt utána, mi a helyzet nálunk.

Nose horned viper (Vipera ammodytes) in the Dinarics
Horvátország egyik mérges kígyója, a homoki vipera. Forrás: Shutterstock

Idén is népszerű lehet a horvátországi nyaralás a baranyaiak körében

Az Adriai-tenger közelsége miatt Baranyából biztosan idén is többen döntenek a horvátországi nyaralás mellett, nem árt azonban körültekintőnek lenni, ugyanis a szakértők szerint 

ezek az állatok már kora tavasszal aktívak, 

és főként a tengerparti, illetve hegyvidéki területeken fordulnak elő, például Dalmáciában vagy Isztriában. Bár a kígyókkal találkozás ritka, a hatóságok óvatosságra intik a kirándulókat és turistákat.

 

Mi a helyzet a balatoni nyaralással? 

Hazánkban szerencsére ritkának számítanak a mérges kígyók, az ország egyes részein előfordul egy-egy keresztes vipera és rákosi vipera, de – jegyzi meg a lap – szerencsére nem túlzottan kedvelik a Balatont. 2025-ben több kígyót is jelentettek a herptérképen, amely a kétéltűek és hüllők természetvédelmi célú térképezését és elterjedésük pontos felmérését szolgálja.

herptérkép, hüllő jelentések a Balatonnál 2025
A Balaton térségében főleg siklókat jegyeztek fel 2025-ben, melyek küllemre ugyan hasonlíthatnak a mérges kígyókra, de teljesen ártalmatlanok.. Forrás: Herptérkép.hu

Baranya vármegyében több hüllő is riadalmat okozott tavaly, ezekről ide kattintva olvashat bővebben, az egyik félelmetes jószágról pedig videófelvétel is készült.

 

Borítókép: A keresztes vipera, Magyarország egyik mérges kígyója (Forrás: Shutterstock)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
