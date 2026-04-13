Érdemes a lábunk elé nézni, a jó idővel a kígyók is ébredeznek

A melegebb idő beköszöntével a horvát tengerparti térségekben is megkezdődött a kígyószezon, ami a turistáktól is fokozott figyelmet igényel. Ilyenkor a hibernációból előbújnak a kígyók, köztük a térség egyik legveszélyesebb mérgeskígyófaja, a homoki vipera. A Bama.hu annak járt utána, mi a helyzet nálunk.

Horvátország egyik mérges kígyója, a homoki vipera. Forrás: Shutterstock

Idén is népszerű lehet a horvátországi nyaralás a baranyaiak körében

Az Adriai-tenger közelsége miatt Baranyából biztosan idén is többen döntenek a horvátországi nyaralás mellett, nem árt azonban körültekintőnek lenni, ugyanis a szakértők szerint

ezek az állatok már kora tavasszal aktívak,

és főként a tengerparti, illetve hegyvidéki területeken fordulnak elő, például Dalmáciában vagy Isztriában. Bár a kígyókkal találkozás ritka, a hatóságok óvatosságra intik a kirándulókat és turistákat.

Mi a helyzet a balatoni nyaralással?

Hazánkban szerencsére ritkának számítanak a mérges kígyók, az ország egyes részein előfordul egy-egy keresztes vipera és rákosi vipera, de – jegyzi meg a lap – szerencsére nem túlzottan kedvelik a Balatont. 2025-ben több kígyót is jelentettek a herptérképen, amely a kétéltűek és hüllők természetvédelmi célú térképezését és elterjedésük pontos felmérését szolgálja.

A Balaton térségében főleg siklókat jegyeztek fel 2025-ben, melyek küllemre ugyan hasonlíthatnak a mérges kígyókra, de teljesen ártalmatlanok.. Forrás: Herptérkép.hu

Baranya vármegyében több hüllő is riadalmat okozott tavaly, ezekről ide kattintva olvashat bővebben, az egyik félelmetes jószágról pedig videófelvétel is készült.