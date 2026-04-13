Érdemes a lábunk elé nézni, a jó idővel a kígyók is ébredeznek

A melegebb idő beköszöntével a horvát tengerparti térségekben is megkezdődött a kígyószezon, ami a turistáktól is fokozott figyelmet igényel. Ilyenkor a hibernációból előbújnak a kígyók, köztük a térség egyik legveszélyesebb mérgeskígyófaja, a homoki vipera. A Bama.hu annak járt utána, mi a helyzet nálunk.
Idén is népszerű lehet a horvátországi nyaralás a baranyaiak körében
Az Adriai-tenger közelsége miatt Baranyából biztosan idén is többen döntenek a horvátországi nyaralás mellett, nem árt azonban körültekintőnek lenni, ugyanis a szakértők szerint
ezek az állatok már kora tavasszal aktívak,
és főként a tengerparti, illetve hegyvidéki területeken fordulnak elő, például Dalmáciában vagy Isztriában. Bár a kígyókkal találkozás ritka, a hatóságok óvatosságra intik a kirándulókat és turistákat.
Mi a helyzet a balatoni nyaralással?
Hazánkban szerencsére ritkának számítanak a mérges kígyók, az ország egyes részein előfordul egy-egy keresztes vipera és rákosi vipera, de – jegyzi meg a lap – szerencsére nem túlzottan kedvelik a Balatont. 2025-ben több kígyót is jelentettek a herptérképen, amely a kétéltűek és hüllők természetvédelmi célú térképezését és elterjedésük pontos felmérését szolgálja.
Baranya vármegyében több hüllő is riadalmat okozott tavaly, ezekről ide kattintva olvashat bővebben, az egyik félelmetes jószágról pedig videófelvétel is készült.
