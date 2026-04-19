Ollóval támadt párjára és kétéves kisfiára egy férfi

Előkészítő ülést tart a Tatabányai Járásbíróság annak a férfinak az ügyében, aki éveken keresztül verbálisan és fizikailag is bántalmazta kisfiát. Az apa azzal indokolta az erőszakos viselkedést, hogy kétségei támadtak a saját apaságát illetően, és nem hitte el, hogy a gyermek tőle származik.

2026. 04. 19. 17:15
Vádat emeltek egy tatabányai férfi ellen, aki 2024-től kezdve folyamatosan bántalmazta és megalázta kétéves kisfiát, mert megkérdőjelezte saját apaságát. Az agresszív apa nemcsak fizikailag sebesítette meg a gyermeket, többek között egy dobozzal és a kisfiú szájába dugott játékkal, hanem verbálisan is sanyargatta: leköpte, megütötte és válogatott sértésekkel, például kutyaürülékhez hasonlítva alázta meg. A Tatabányai Járásbíróságon kapcsolati erőszak és kiskorú veszélyeztetése miatt kell felelnie tetteiért – írta az Origo.

Az erkélyen át menekült az erőszakos apa

A tatabányai férfi agressziója 2024 februárjában csúcsosodott ki, amikor

ollóval támadt élettársára és közös gyermekükre.

A veszekedés a kisfiú sírása miatt tört ki, majd a lökdösődésig fajuló vita során az apa egy ollót felkapva életveszélyesen megfenyegette a nőt. A támadás idején az anya a karjában tartotta a gyermeket, akinek a homlokát a férfi hadonászás közben megsebesítette. A vádlott végül az erkélyen keresztül menekült el a rendőrök elől.

Az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozta a férfi ellen, az ügyet április 20-án tárgyalja a Tatabányai Járásbíróság.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
