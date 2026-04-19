Ollóval támadt párjára és kétéves kisfiára egy férfi

Vádat emeltek egy tatabányai férfi ellen, aki 2024-től kezdve folyamatosan bántalmazta és megalázta kétéves kisfiát, mert megkérdőjelezte saját apaságát. Az agresszív apa nemcsak fizikailag sebesítette meg a gyermeket, többek között egy dobozzal és a kisfiú szájába dugott játékkal, hanem verbálisan is sanyargatta: leköpte, megütötte és válogatott sértésekkel, például kutyaürülékhez hasonlítva alázta meg. A Tatabányai Járásbíróságon kapcsolati erőszak és kiskorú veszélyeztetése miatt kell felelnie tetteiért – írta az Origo.

Az erkélyen át menekült az erőszakos apa

A tatabányai férfi agressziója 2024 februárjában csúcsosodott ki, amikor

ollóval támadt élettársára és közös gyermekükre.

A veszekedés a kisfiú sírása miatt tört ki, majd a lökdösődésig fajuló vita során az apa egy ollót felkapva életveszélyesen megfenyegette a nőt. A támadás idején az anya a karjában tartotta a gyermeket, akinek a homlokát a férfi hadonászás közben megsebesítette. A vádlott végül az erkélyen keresztül menekült el a rendőrök elől.

Az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozta a férfi ellen, az ügyet április 20-án tárgyalja a Tatabányai Járásbíróság.