Fűrésszel végzett volna félkezű testvérével a kisvárdai férfi

Borzalmas családi tragédia rázta meg Kisvárdát, ahol egy harmincas évei elején járó férfi brutális kegyetlenséggel támadt saját húgára. A Nyíregyházi Járásbíróság döntése értelmében a gyanúsítottat emberölés kísérlete miatt tartóztatták le, miután a vád szerint egy vita hevében vasfűrésszel próbálta megölni védtelen testvérét.

A támadás áldozata, Andrea, aki egy korábbi balesete miatt mozgáskorlátozott – egyik karját amputálni kellett –, esélytelen volt az agresszorral szemben.

A nő a Tényeknek adott exkluzív interjújában idézte fel a horrorisztikus perceket: elmondása szerint bátyja nemcsak puszta kézzel bántalmazta, hanem egy keretes vasvágó fűrészt a torkához szorítva próbálta lefejezni, miközben folyamatosan az életének kioltásával fenyegetőzött.

A tragédiát végül egy szomszédasszony akadályozta meg, aki közbelépett és megállította az őrjöngő férfit. Bár az áldozat fizikai sérülései az elsődleges orvosi vélemények alapján nyolc napon belül gyógyulónak minősülnek, a bíróság hangsúlyozta, hogy az elkövetés módja és a használt eszköz egyértelműen az élet kioltására irányuló szándékot tükrözte. A nyomozás adatai szerint a konfliktus már a délutáni órákban elkezdődött, amikor a férfi többször ököllel arcon ütötte gyámság alatt álló húgát, majd az esti órákban a vita eszkalálódása vezetett a fűrésszel elkövetett támadáshoz.

A bíróság a szökés, elrejtőzés, valamint a bűnismétlés veszélyére hivatkozva rendelte el a férfi egy hónapos letartóztatását. Az eset rávilágít a családon belüli erőszak súlyos esetére, különösen, hogy az áldozat állapota miatt teljesen kiszolgáltatott volt támadójának.

Andrea a megrázó vallomásában kijelentette: soha nem tud megbocsátani testvérének a felfoghatatlan kegyetlenségért. Az ügyészség és a rendőrség jelenleg is vizsgálja a bűncselekmény pontos körülményeit, miközben a város lakóit mélyen felháborította a védtelen nő ellen elkövetett, ép ésszel felfoghatatlan agresszió − írja cikkében a Szon.hu.