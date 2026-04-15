Fűrésszel végzett volna félkezű testvérével a kisvárdai férfi

A tragikus nap folyamán többször is megütötte gyámság alatt álló, kiszolgáltatott húgát a vádlott. A rendőrség letartóztatta a férfit.

2026. 04. 15. 20:08
Keszthely, Hungary, August 8, 2024: Side of Hungarian police patrol car. Labeled Rendőrség (police). National civil law enforcement agency of Hungary. Governed by the Interior Ministry
Borzalmas családi tragédia rázta meg Kisvárdát, ahol egy harmincas évei elején járó férfi brutális kegyetlenséggel támadt saját húgára. A Nyíregyházi Járásbíróság döntése értelmében a gyanúsítottat emberölés kísérlete miatt tartóztatták le, miután a vád szerint egy vita hevében vasfűrésszel próbálta megölni védtelen testvérét.

A támadás áldozata, Andrea, aki egy korábbi balesete miatt mozgáskorlátozott – egyik karját amputálni kellett –, esélytelen volt az agresszorral szemben.

A nő a Tényeknek adott exkluzív interjújában idézte fel a horrorisztikus perceket: elmondása szerint bátyja nemcsak puszta kézzel bántalmazta, hanem egy keretes vasvágó fűrészt a torkához szorítva próbálta lefejezni, miközben folyamatosan az életének kioltásával fenyegetőzött.

A tragédiát végül egy szomszédasszony akadályozta meg, aki közbelépett és megállította az őrjöngő férfit. Bár az áldozat fizikai sérülései az elsődleges orvosi vélemények alapján nyolc napon belül gyógyulónak minősülnek, a bíróság hangsúlyozta, hogy az elkövetés módja és a használt eszköz egyértelműen az élet kioltására irányuló szándékot tükrözte. A nyomozás adatai szerint a konfliktus már a délutáni órákban elkezdődött, amikor a férfi többször ököllel arcon ütötte gyámság alatt álló húgát, majd az esti órákban a vita eszkalálódása vezetett a fűrésszel elkövetett támadáshoz.

A bíróság a szökés, elrejtőzés, valamint a bűnismétlés veszélyére hivatkozva rendelte el a férfi egy hónapos letartóztatását. Az eset rávilágít a családon belüli erőszak súlyos esetére, különösen, hogy az áldozat állapota miatt teljesen kiszolgáltatott volt támadójának. 

Andrea a megrázó vallomásában kijelentette: soha nem tud megbocsátani testvérének a felfoghatatlan kegyetlenségért. Az ügyészség és a rendőrség jelenleg is vizsgálja a bűncselekmény pontos körülményeit, miközben a város lakóit mélyen felháborította a védtelen nő ellen elkövetett, ép ésszel felfoghatatlan agresszió − írja cikkében a Szon.hu.

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

Nyeretlen kétéves a világrengetegben

Magyar Pétertől huszonhét (!) feltétel teljesülését várják Brüsszelben, a hazánknak járó 34 milliárd euróért cserébe.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
