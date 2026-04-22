nyíregyházi törvényszékvádkisfiú

Emberölés is lehet a vád a csomagtartóban talált halott kisfiú ügyében

Sanyikának nyelési nehézségei voltak, a vádlott mégis szilárd ételt adott neki.

Magyar Nemzet
2026. 04. 22. 12:44
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Nyíregyházi Törvényszéken folytatódott szerdán annak a halott kisfiúnak az ügye, amely 2023-ban az egész országot megrázta – írja a Szon.

Illusztráció. Fotó: Shutterstock

A hírportál felidézte, hogy

a vádlottnál elhelyezett kisfiú, Sanyika félrenyelt és megfulladt, ám  K. K.-né nem hívott segítséget, hanem beült az autójába, és két napig úgy kocsikázott, hogy a halott gyermek a csomagtartóban volt.

A Nyíregyházi Járási Ügyészség K. K.-nét kiskorú veszélyeztetésével és segítségnyújtás halált okozó elmulasztásával vádolta meg. Beismerés esetén vele szemben négy év próbaidőre felfüggesztett, egy év és tíz hónap börtönbüntetés volt az ügyészség indítványa. K. K.-né a tavaly márciusi előkészítő ülésen beismerte a bűnösségét, és lemondott a tárgyalásról, ám ezt a bíró nem fogadta el, majd tavaly szeptemberben az ügyet hatáskör hiányában a Nyíregyházi Törvényszékre utalta.

A szerdai tárgyaláson a törvényszéki bíró elmondta,

a bűncselekmény minősítése emberölés is lehet, hiszen a nő tudta, hogy a kisfiúnak rágási és nyelési nehézségei vannak, mégis szilárd ételt adott neki.

Az orvosszakértő megállapította, hogy a gyermeket folyamatosan bántalmazták: a hátán, a mellkasán, a csuklóján horzsolásokat találtak, és koponyaűri vérzése is volt. Kórosan alultáplált volt, különböző üzenetekben K. K.-né és a férje többször féregnek és kutyának nevezte, egy beszélgetésükben az is elhangzott: „ma még hullakocsiba teszem” – mondta a bíró.

A főügyészségi ügyész közölte, nem módosítják a vádat, és kérte az igazságügyi orvosszakértő, illetve az asszonyt megvizsgáló igazságügyi elmeorvos és pszichológus személyes meghallgatását. K. K.-né a bíró kérdésére azt felelte, a kiskorú veszélyeztetésében és a segítségnyújtás halált okozó elmulasztásában bűnösnek érzi magát, ám vallomást nem akart tenni.

A szörnyű esetről ide kattintva további részleteket tudhat meg a Szon cikkéből.

 

Borítókép: A vádlott két napig úgy kocsikázott, hogy a halott kisfiú a csomagtartóban volt (Fotó: MW-archív)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Lázár Emese
idezojelekagymosott

Én, az „agymosott birka”

Lázár Emese avatarja

Meglehet, elfogult vagyok, de nem elvakult.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
