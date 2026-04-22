Emberölés is lehet a vád a csomagtartóban talált halott kisfiú ügyében

A Nyíregyházi Törvényszéken folytatódott szerdán annak a halott kisfiúnak az ügye, amely 2023-ban az egész országot megrázta – írja a Szon.

A hírportál felidézte, hogy

a vádlottnál elhelyezett kisfiú, Sanyika félrenyelt és megfulladt, ám K. K.-né nem hívott segítséget, hanem beült az autójába, és két napig úgy kocsikázott, hogy a halott gyermek a csomagtartóban volt.

A Nyíregyházi Járási Ügyészség K. K.-nét kiskorú veszélyeztetésével és segítségnyújtás halált okozó elmulasztásával vádolta meg. Beismerés esetén vele szemben négy év próbaidőre felfüggesztett, egy év és tíz hónap börtönbüntetés volt az ügyészség indítványa. K. K.-né a tavaly márciusi előkészítő ülésen beismerte a bűnösségét, és lemondott a tárgyalásról, ám ezt a bíró nem fogadta el, majd tavaly szeptemberben az ügyet hatáskör hiányában a Nyíregyházi Törvényszékre utalta.

A szerdai tárgyaláson a törvényszéki bíró elmondta,

a bűncselekmény minősítése emberölés is lehet, hiszen a nő tudta, hogy a kisfiúnak rágási és nyelési nehézségei vannak, mégis szilárd ételt adott neki.

Az orvosszakértő megállapította, hogy a gyermeket folyamatosan bántalmazták: a hátán, a mellkasán, a csuklóján horzsolásokat találtak, és koponyaűri vérzése is volt. Kórosan alultáplált volt, különböző üzenetekben K. K.-né és a férje többször féregnek és kutyának nevezte, egy beszélgetésükben az is elhangzott: „ma még hullakocsiba teszem” – mondta a bíró.

A főügyészségi ügyész közölte, nem módosítják a vádat, és kérte az igazságügyi orvosszakértő, illetve az asszonyt megvizsgáló igazságügyi elmeorvos és pszichológus személyes meghallgatását. K. K.-né a bíró kérdésére azt felelte, a kiskorú veszélyeztetésében és a segítségnyújtás halált okozó elmulasztásában bűnösnek érzi magát, ám vallomást nem akart tenni.

A vádlott két napig úgy kocsikázott, hogy a halott kisfiú a csomagtartóban volt