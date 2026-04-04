Húsvétkor 22 fok is lehet, aztán jön a hidegfront + videó

A kezdeti napos időt követően napközben megszaporodnak a felhők: egyrészt nyugat felől egy széteső front maradványfelhőzete érkezik, másrészt pedig gomolyfelhők képződnek, de csapadék nem valószínű – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

A nap első felében még túlnyomóan napos, kellemes időre számíthatunk, azonban északnyugat felől fokozatosan egyre több gomolyfelhő jelenik meg az égen. A délutáni órákban emiatt átmenetileg erősebben megnövekedhet a felhőzet, de tartós borultság nem alakul ki. Estére a gomolyfelhők fokozatosan feloszlanak, és ismét derültebb lesz az égbolt.

A legtöbb napsütésre a keleti és északkeleti országrészben van esély, ahol hosszabb ideig zavartalan maradhat a napos idő.

Csapadékra sehol sem kell számítani,

így esernyőre biztosan nem lesz szükség.

A szél többfelé megélénkül, az északnyugati és a középső területeken időnként meg is erősödhet a nyugatias irányú légmozgás, ami kissé hűvösebbé teheti a hőérzetet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 15 és 20 fok között alakul,

ami kifejezetten kellemes tavaszi időnek felel meg. Az esti órákra azonban jelentősen lehűl a levegő, késő estére 3 és 12 fok közé csökken a hőmérséklet.

Milyen idő lesz a jövő héten?

Húsvétvasárnap napos, gomolyfelhős, kellemes idő várható. Csak néha élénkülhet meg a délnyugati szél.

Délután 17 és 22 fok közötti értékeket mérhetünk.

Húsvéthétfőn északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, de zápor csak elszórtan, inkább az északi részeken fordul elő. Megerősödik az északnyugati szél. Napközben 20 fok körül alakul a maximum.

Kedden napos, gyengén felhős időre van kilátás, csapadék nélkül. Délután 15 és 20 fok között mozoghat a hőmérséklet. Az északnyugati szél megélénkülhet.

Szerdán ragyogó napsütés ígérkezik, csak kevés felhő lesz az égen. Nem lesz eső. Az északnyugati szél megerősödik. A hőmérséklet 11 és 18 fok közé esik vissza – írja a Köpönyeg.

