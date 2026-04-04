Húsvétkor 22 fok is lehet, aztán jön a hidegfront + videó

Szombaton napközben megnövekszik a felhőzet, többfelé élénk, helyenként erős szél fújhat. A hőmérséklet 15 és 20 fok között alakul. Részletek a húsvéti hosszú hétvége időjárásáról.

Magyar Nemzet
2026. 04. 04. 7:52
A kezdeti napos időt követően napközben megszaporodnak a felhők: egyrészt nyugat felől egy széteső front maradványfelhőzete érkezik, másrészt pedig gomolyfelhők képződnek, de csapadék nem valószínű – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

A nap első felében még túlnyomóan napos, kellemes időre számíthatunk, azonban északnyugat felől fokozatosan egyre több gomolyfelhő jelenik meg az égen. A délutáni órákban emiatt átmenetileg erősebben megnövekedhet a felhőzet, de tartós borultság nem alakul ki. Estére a gomolyfelhők fokozatosan feloszlanak, és ismét derültebb lesz az égbolt.

A legtöbb napsütésre a keleti és északkeleti országrészben van esély, ahol hosszabb ideig zavartalan maradhat a napos idő.

Csapadékra sehol sem kell számítani,

így esernyőre biztosan nem lesz szükség.

A szél többfelé megélénkül, az északnyugati és a középső területeken időnként meg is erősödhet a nyugatias irányú légmozgás, ami kissé hűvösebbé teheti a hőérzetet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 15 és 20 fok között alakul,

ami kifejezetten kellemes tavaszi időnek felel meg. Az esti órákra azonban jelentősen lehűl a levegő, késő estére 3 és 12 fok közé csökken a hőmérséklet.

 

Milyen idő lesz a jövő héten?

Húsvétvasárnap napos, gomolyfelhős, kellemes idő várható. Csak néha élénkülhet meg a délnyugati szél.

Délután 17 és 22 fok közötti értékeket mérhetünk.

Húsvéthétfőn északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, de zápor csak elszórtan, inkább az északi részeken fordul elő. Megerősödik az északnyugati szél. Napközben 20 fok körül alakul a maximum.

Kedden napos, gyengén felhős időre van kilátás, csapadék nélkül. Délután 15 és 20 fok között mozoghat a hőmérséklet. Az északnyugati szél megélénkülhet.

Szerdán ragyogó napsütés ígérkezik, csak kevés felhő lesz az égen. Nem lesz eső. Az északnyugati szél megerősödik. A hőmérséklet 11 és 18 fok közé esik vissza – írja a Köpönyeg.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Varga György)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
