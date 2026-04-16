Esős hétvége elé nézünk, ma még 24 fok is lehet + videó

Változékony, de alapvetően kellemes tavaszi időre számíthatunk. A napsütést gomoly- és fátyolfelhők zavarják, elszórtan zápor is előfordulhat.

Magyar Nemzet
2026. 04. 16. 6:37
A nap folyamán a korábban zárt felhőzet egyre inkább gomolyossá válik, miközben a naposabb tájakon is felhőképződés indul. Emellett vékony fátyolfelhők is megjelennek az égen, de összességében többórás napsütésre van kilátás – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Elszórtan kisebb zápor kialakulhat. Az északi, északnyugati szél időnként megélénkül.

A csúcshőmérséklet általában 19 és 24 fok között alakul,

estére pedig 7 és 17 fok közé hűl vissza a levegő.

Csütörtök délutáni időjárás (Forrás: HungaroMet)

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak.

Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik – olvasható a Köpönyeg orvosmeteorológiai előrejelzésében.

 

Milyen idő lesz hétvégén?

Pénteken többórás napsütésre készülhetünk, amelyet délután gomolyfelhők zavarhatnak meg, északkeleten helyenként zápor is kialakulhat. A hőmérséklet csúcsértéke 22 fok körül alakul, az északnyugati szél pedig időnként megélénkül.

Szombaton még sok napsütés ígérkezik a nap első felében, később azonban északkelet felől egyre több gomolyfelhő érkezik. Csapadék csak elszórtan fordulhat elő. A hőmérséklet 19–20 fok közelében tetőzik.

Vasárnap északnyugat felől erőteljes felhősödés kezdődik, ezzel együtt a szél is egyre inkább feltámad.

Többfelé kialakulhatnak záporok,

miközben a nappali csúcshőmérséklet 15 és 20 fok közé esik vissza.

Hétfőn változóan felhős, szeles időre van kilátás, elszórtan záporokkal. Az északnyugati szél sokfelé megerősödik, a hőmérséklet pedig 12 és 18 fok között alakulhat – írja a Köpönyeg.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Dunántúli Napló/Sándor Judit)


Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
