Kitart a hidegfront, ma sem ússzuk meg szárazon + videó

Felhős, szeles idő lesz kedden is – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.
A változó felhőzetből elsősorban a Dunántúlon és a Duna-Tisza közén alakulhat ki zápor, esetleg zivatar.
Az északias szelet napközben már csak északkeleten és nyugaton kísérhetik erős lökések.
A csúcshőmérséklet 12 és 17 fok között alakul.
Késő este 5, 11 fok várható.
Milyen idő lesz a következő napokban?
Szerdán a napsütést gomolyfelhők zavarják, de csak néhol fordul elő zápor. Marad az élénk légmozgás. A maximum 15 fok körül várható. Csütörtökön a napsütést fátyol-és gomolyfelhők zavarják, de ebből csapadék nem alakul ki. Az északnyugati szél megerősödik. 15 és 20 fok közé erősödik a nappali felmelegedés. Pénteken is változóan felhős időre van kilátás, elszórtan záporral. Marad az élénk szél.
16–17 fok körüli értékeket mérhetünk.
Szombaton eleinte sok napsütés várható, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és estétől már záporok is előfordulnak. Eleinte a délnyugati, majd az északnyugatiszél élénkül meg. 16 fok körül valószínű a csúcsérték – olvasható a Köpönyeg előrejelzésében.
