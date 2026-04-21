felhős időjárás előrejelzés zápor

Kitart a hidegfront, ma sem ússzuk meg szárazon + videó

Felhős, szeles, borongós idő lesz kedden. Főként a Dunántúlon lesznek záporok, zivatarok. A hőmérséklet 12–17 fok között alakul.

Forrás: HungaroMet, Köpönyeg2026. 04. 21. 6:29
Felhős, szeles idő lesz kedden is – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből. 

A változó felhőzetből elsősorban a Dunántúlon és a Duna-Tisza közén alakulhat ki zápor, esetleg zivatar. 

Az északias szelet napközben már csak északkeleten és nyugaton kísérhetik erős lökések. 

A csúcshőmérséklet 12 és 17 fok között alakul. 

Késő este 5, 11 fok várható.

 

Milyen idő lesz a következő napokban?

Szerdán a napsütést gomolyfelhők zavarják, de csak néhol fordul elő zápor. Marad az élénk légmozgás. A maximum 15 fok körül várható. Csütörtökön a napsütést fátyol-és gomolyfelhők zavarják, de ebből csapadék nem alakul ki. Az északnyugati szél megerősödik. 15 és 20 fok közé erősödik a nappali felmelegedés. Pénteken is változóan felhős időre van kilátás, elszórtan záporral. Marad az élénk szél. 

16–17 fok körüli értékeket mérhetünk.

Szombaton eleinte sok napsütés várható, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és estétől már záporok is előfordulnak. Eleinte a délnyugati, majd az északnyugatiszél élénkül meg. 16 fok körül valószínű a csúcsérték – olvasható a Köpönyeg előrejelzésében.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MW/Szakony Attila) 


Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
