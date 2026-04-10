Képzeletből születő segítség – rajzpályázatot hirdetett az MVM a rászoruló gyermekekért

A felhívás azokhoz az intézményekhez szól, amelyek beteg, fogyatékkal élő, hátrányos helyzetű vagy szociálisan rászoruló gyermekek fejlesztésével, oktatásával vagy gyógyításával foglalkoznak. Ezek a közösségek nap mint nap azért dolgoznak, hogy esélyt adjanak egy teljesebb, gazdagabb életre. A pályázat célja, hogy a gyermekek alkotóerején keresztül valódi segítséget nyújtson a mindennapi munkához.

Ilyen volt az MVM Élménynap 2025 (Forrás: MVM)

Egy kérdés, amely életre kelti a képzeletet

A felhívás középpontjában egy egyszerű, mégis inspiráló kérdés áll: milyen egy varázskastély? A válasz minden gyermek fejében másként születik meg. Van, aki titkos járatokkal és magas tornyokkal teli palotát álmodik, más egy biztonságot és melegséget sugárzó menedéket rajzol. Ezek az alkotások nemcsak a szépségük miatt értékesek: feltárják az alkotók belső világát, érzéseit és vágyait. Egy-egy kastély lehet a szabadság, a biztonság vagy éppen a remény jelképe – minden mű saját világot teremt, ahol a képzelet és a valóság összefonódik.

Fontos tudnivalók a jelentkezéshez

A pályázatra kizárólag hivatalosan bejegyzett szervezetek nevezhetnek, egyetlen alkotással. A rajzot az adott intézményben élő vagy gondozott gyermek készíti el saját kezűleg. A művet digitalizált formában – JPG, JPEG vagy PNG fájlként, legfeljebb 2 MB méretben – kell feltölteni, a készítő és a szervezet nevének feltüntetésével.

Mátrai Károly, az MVM Csoport vezérigazgatója az MVM Élménynap 2025 elnevezésű rendezvényen (Forrás: MVM)

A benyújtott alkotásnak eredetinek és hitelesnek kell lennie, valamint meg kell felelnie az etikai követelményeknek. Utólagos digitális módosítás nem engedélyezett, a pályázóknak gondoskodniuk kell a szükséges engedélyekről, valamint a jogszerű felhasználásról is.

Határidők és zsűrizés

A pályamunkákat 2026. április 7. és május 7. között lehet benyújtani a www.mvmelmenynap.hu oldalon, a „Pályázat” menüpont alatt. Az alkotásokat szakmai zsűri értékeli az egyediség, a mondanivaló és a kivitelezés minősége alapján.

Az eredményeket legkésőbb 2026. május 29-ig teszik közzé a pályázat hivatalos felületén, a nyerteseket e-mailben is értesítik.

Érezhető támogatás a mindennapokban

A kezdeményezés egyik legnagyobb értéke, hogy valódi segítséget nyújt: összesen 16 szervezet részesül támogatásban, egyenként 4 250 000 forint értékben. Ez az összeg