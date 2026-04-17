Lemondott a jobbikos tag, távozik a Közszolgálati Közalapítvány kuratóriumából

Leköszönt a Közszolgálati Közalapítvány jobbikos kuratóriumi tagja. Silhavy Máté Tibor döntését Magyar Péter leendő miniszterelnök felszólításával, a választói akarat érvényesítésével és a szükséges rendszerszintű változásokkal indokolta.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 04. 17. 9:42
Lemondott csütörtökön a Jobbik delegáltja a Közszolgálati Közalapítvány Kuratóriumában betöltött tagi megbízatásáról. Silhavy Máté Tibor azt közölte pénteken, hogy a lemondó nyilatkozatát az Országgyűlés elnökének hivatalos formában is elküldte.

Úgy fogalmazott, hogy az április 12-i országgyűlési választás eredménye történelmi léptékű, egyértelmű üzenet valamennyi közjogi tisztségviselő számára: a magyar társadalom rendszerszintű változást követel.

Magyarország leendő miniszterelnöke a napokban engem is arra kért, hogy a kuratóriumi tagságomról lemondva engedjek teret a választói akarat érvényesülésének. Ezt a kérést tiszteletben tartom, és döntésemmel eleget teszek a felhívásnak

– emelte ki. A hazai közszolgálati médiarendszer átalakítását sürgette, és arra kérte a közjogi tisztségviselőket, hogy ők is lépjenek hátra.

Borítókép: A Közszolgálati Közalapítvány Kuratóriumának tagjai (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
