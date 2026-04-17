Lemondott a jobbikos tag, távozik a Közszolgálati Közalapítvány kuratóriumából

Lemondott csütörtökön a Jobbik delegáltja a Közszolgálati Közalapítvány Kuratóriumában betöltött tagi megbízatásáról. Silhavy Máté Tibor azt közölte pénteken, hogy a lemondó nyilatkozatát az Országgyűlés elnökének hivatalos formában is elküldte.
Úgy fogalmazott, hogy az április 12-i országgyűlési választás eredménye történelmi léptékű, egyértelmű üzenet valamennyi közjogi tisztségviselő számára: a magyar társadalom rendszerszintű változást követel.
Magyarország leendő miniszterelnöke a napokban engem is arra kért, hogy a kuratóriumi tagságomról lemondva engedjek teret a választói akarat érvényesülésének. Ezt a kérést tiszteletben tartom, és döntésemmel eleget teszek a felhívásnak
– emelte ki. A hazai közszolgálati médiarendszer átalakítását sürgette, és arra kérte a közjogi tisztségviselőket, hogy ők is lépjenek hátra.
