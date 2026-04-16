Magyar PéterTisza PártmccbosszúCPAC

Magyar Péter bosszút állna a CPAC-en, pedig korábban ott volt + fotó

Magyar Péter 2022-ben maga is részt vett a CPAC rendezvényén, és tapsolt Orbán Viktornak. A Tisza Párt elnöke most bejelentette: nem fogják finanszírozni a rendezvényt. A háttérben személyes sértettség állhat.

Magyar Nemzet
2026. 04. 16. 12:13
Az állam nem fogja finanszírozni ezeket a rendezvényeket és intézményeket, sem a CPAC Hungary konferenciát, sem az ehhez köthető Mathias Corvinus Collegiumot, sem más csatolt intézményeket – jelentette ki Magyar Péter hétfői sajtótájékoztatóján a Népszava kérdésére.

Magyar Péter 2022-ben maga is részt vett a CPAC rendezvényén (Forrás: Facebook)

A politikus hozzátette: a CPAC Hungary nyugodtan jöhet Budapestre, de ezt a Fidesznek kell finanszíroznia.

Az éles hangú nyilatkozat különösen érdekes annak fényében, hogy

Magyar Péter 2022-ben maga is részt vett a CPAC rendezvényén, és tapsolt Orbán Viktornak.

Feltehetően nem tetszett neki, hogy nem került a figyelem középpontjába. Ez jól látható a fenti fotón is, ahol Varga Judit akkori igazságügyi miniszter Matt Schlappel, a Fehér Ház egykori politikai igazgatójával beszélget, miközben Magyar Péter egyedül álldogál.

Emlékezetes, Varga Judit korábban felidézte, hogy egy bécsi rendezvényen nem Magyar Pétert ültették a főhelyre, hanem a feleségét, hiszen akkor ő volt az igazságügyi miniszter. Ezen Magyar Péter annyira berágott, hogy nem akart kijönni a szobájából, és majdnem lekésték a rendezvényt.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Balogh Dávid)

ifj. Lomnici Zoltán
idezojelekMagyar Péter

El a kezekkel a közjogi méltóságoktól!

ifj. Lomnici Zoltán avatarja

Rendkívül kockázatos Magyar Péter azon szándéka, hogy a köztársasági elnököt mandátumának letelte előtt elmozdítsa.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
