Magyar Péter bosszút állna a CPAC-en, pedig korábban ott volt + fotó

Az állam nem fogja finanszírozni ezeket a rendezvényeket és intézményeket, sem a CPAC Hungary konferenciát, sem az ehhez köthető Mathias Corvinus Collegiumot, sem más csatolt intézményeket – jelentette ki Magyar Péter hétfői sajtótájékoztatóján a Népszava kérdésére.

Magyar Péter 2022-ben maga is részt vett a CPAC rendezvényén (Forrás: Facebook)

A politikus hozzátette: a CPAC Hungary nyugodtan jöhet Budapestre, de ezt a Fidesznek kell finanszíroznia.

Az éles hangú nyilatkozat különösen érdekes annak fényében, hogy

Magyar Péter 2022-ben maga is részt vett a CPAC rendezvényén, és tapsolt Orbán Viktornak.

Feltehetően nem tetszett neki, hogy nem került a figyelem középpontjába. Ez jól látható a fenti fotón is, ahol Varga Judit akkori igazságügyi miniszter Matt Schlappel, a Fehér Ház egykori politikai igazgatójával beszélget, miközben Magyar Péter egyedül álldogál.

Emlékezetes, Varga Judit korábban felidézte, hogy egy bécsi rendezvényen nem Magyar Pétert ültették a főhelyre, hanem a feleségét, hiszen akkor ő volt az igazságügyi miniszter. Ezen Magyar Péter annyira berágott, hogy nem akart kijönni a szobájából, és majdnem lekésték a rendezvényt.