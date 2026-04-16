Alkotmánysértéssel és a társadalmi béke veszélyeztetésével indít Magyar Péter

– Minden polgár számára fontos a társadalmi béke, ezért olyan jogszerű megoldásokat kell találni, amelyek nem veszélyeztetik a köznyugalmat – hívta fel a figyelmet ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogász a Magyar Nemzet oldalán.

Magyar Péter a köztársasági elnök hivatala előtt (Fotó: Balogh Dávid)

Mint ismert, Magyar Péter a Tisza Párt választási győzelmét követően lemondásra szólította fel a Kúria, a Gazdasági Versenyhivatal, az Országos Bírósági Hivatal és az Alkotmánybíróság vezetőjét, illetve a köztársasági elnököt. A Tisza Párt elnöke később kijelentette, hogy a jogállami kereteket betartva tervezik eltávolítani az említett közjogi méltóságokat.

Magyar Péter alkotmánysértést követett el az egykori alkotmánybíró szerint

Az alkotmányjogász elmondta: a parlamenti kétharmadot a Tisza Párt annak a választási törvénynek köszönheti, amely a Fideszhez köthető és a győztes pártot rendkívül előnyös helyzetbe hozza. A Tisza Pártnak azonban nincs tényleges kétharmados támogatottsága, és ezt a pártokra leadott szavazatok igazolják. A több mint nyolcmillió választásra jogosult közül 3,1 millióan szavaztak a Tisza-listára, tehát ötmillió választópolgár vagy más pártokra adta voksát, vagy nem vett részt a szavazáson. A Fidesz–KDNP és a Mi Hazánk összesen 2,7 millió szavazatot kapott,

tehát csupán négyszázezer szavazat a különbség, és ha ezt a választásra jogosultak számához viszonyítjuk, csupán öt százalék az eltérés.

Pokol Béla egykori alkotmánybíró a közösségi oldalán felhívta a figyelmet: az államfőt a kormányfő vagy választás után mint leendő kormányfőjelölt legitim módon kritizálhatja még nyilvánosan is az okok megjelölésével, de ha közvetlen érintkezés során felszólítja lemondásra, az alkotmánysértést jelent. A szakértő szerint kijelenthető, hogy Magyar Péter még hivatalba lépése előtt már alkotmánysértést követett el.

Senkit nem érdekel a jogállam, politikai tisztogatás kezdődhet

Komoly alkotmányos átalakításokat vetített előre a balodali Fleck Zoltán: a jogszociológus szerint a kormányváltás után gyors változások jöhetnek, és egy új alkotmány elfogadása is napirendre kerülhet.