Alkotmánysértéssel és a társadalmi béke veszélyeztetésével indít Magyar Péter

Magyar Péter lemondásra szólította fel a Kúria, a Gazdasági Versenyhivatal, az Országos Bírósági Hivatal és az Alkotmánybíróság vezetőjét, illetve a köztársasági elnököt. A szakértő szerint ezzel alkotmánysértést követett el a Tisza elnöke, aki politikai tisztogatásba kezdhet a következő hónapokban.

Magyar Nemzet
2026. 04. 16. 10:02
– Minden polgár számára fontos a társadalmi béke, ezért olyan jogszerű megoldásokat kell találni, amelyek nem veszélyeztetik a köznyugalmat – hívta fel a figyelmet ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogász a Magyar Nemzet oldalán.

Mint ismert, Magyar Péter a Tisza Párt választási győzelmét követően lemondásra szólította fel a Kúria, a Gazdasági Versenyhivatal, az Országos Bírósági Hivatal és az Alkotmánybíróság vezetőjét, illetve a köztársasági elnököt. A Tisza Párt elnöke később kijelentette, hogy a jogállami kereteket betartva tervezik eltávolítani az említett közjogi méltóságokat.

 

Magyar Péter alkotmánysértést követett el az egykori alkotmánybíró szerint

Az alkotmányjogász elmondta: a parlamenti kétharmadot a Tisza Párt annak a választási törvénynek köszönheti, amely a Fideszhez köthető és a győztes pártot rendkívül előnyös helyzetbe hozza. A Tisza Pártnak azonban nincs tényleges kétharmados támogatottsága, és ezt a pártokra leadott szavazatok igazolják. A több mint nyolcmillió választásra jogosult közül 3,1 millióan szavaztak a Tisza-listára, tehát ötmillió választópolgár vagy más pártokra adta voksát, vagy nem vett részt a szavazáson. A Fidesz–KDNP és a Mi Hazánk összesen 2,7 millió szavazatot kapott,

tehát csupán négyszázezer szavazat a különbség, és ha ezt a választásra jogosultak számához viszonyítjuk, csupán öt százalék az eltérés.

Pokol Béla egykori alkotmánybíró a közösségi oldalán felhívta a figyelmet: az államfőt a kormányfő vagy választás után mint leendő kormányfőjelölt legitim módon kritizálhatja még nyilvánosan is az okok megjelölésével, de ha közvetlen érintkezés során felszólítja lemondásra, az alkotmánysértést jelent. A szakértő szerint kijelenthető, hogy Magyar Péter még hivatalba lépése előtt már alkotmánysértést követett el.

 

Senkit nem érdekel a jogállam, politikai tisztogatás kezdődhet

Komoly alkotmányos átalakításokat vetített előre a balodali Fleck Zoltán: a jogszociológus szerint a kormányváltás után gyors változások jöhetnek, és egy új alkotmány elfogadása is napirendre kerülhet.

 

A tiszás jogszociológus szerint

a Kúria elnökének eltávolítására könnyű jogi érvet találni, míg az államfő elmozdítása jóval nehezebb, ha nem mond le önként.

Fleck Zoltán korábban egy Tisza-sziget rendezvényén arról is beszélt, hogy ha Magyar Péter nyerné a választásokat, a győztes párt akár zsarolással is élhetne a köztársasági elnökkel szemben a kormányalakítás érdekében, politikai tisztogatásba kezdhetne, és az alaptörvényt is eltörölné.

Egy birtokunkba került videóban az ELTE oktatója szokatlan őszinteséggel arról beszél, hogy véleménye szerint

senki nem védte meg a jogállami intézményeket. Ma sem fontos. Ha megfigyelik, akkor a Tisza Párt, az ellenzék nem azzal kampányol, hogy visszaállítja a jogállamot. Senkit nem érdekel a jogállam

– mutatott rá Fleck Zoltán.

Nagy Attila Tibor baloldali elemző az Indexnek korábban arról beszélt, a szerda reggeli két interjú után kevés kétség maradt afelől, hogy Magyar Péter miniszterelnökké választása után a közmédiában politikai tisztogatás kezdődhet. Lecserélhetik az eddigi vezetőket, és megszűnhet a közszolgálati rádió és televízió Fidesz-pártisága.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

El a kezekkel a közjogi méltóságoktól!

Rendkívül kockázatos Magyar Péter azon szándéka, hogy a köztársasági elnököt mandátumának letelte előtt elmozdítsa.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu