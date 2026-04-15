Nagyot ígért Magyar Péter: szuperkórházak, pénzeső és rövid várólisták – hamarosan kiderül, mi valósul meg

Tavaly ősszel napvilágra került a Tisza Párt gazdasági programja, amely az ingyenes egészségügy megszüntetését is felvetette. Magyar Péter ezt később tagadta, majd februárban bemutatott hivatalos programjukban már több ezer milliárdos egészségügyi fejlesztéseket ígértek. Béremelést, több nővért, új kórházakat és eszközöket helyeztek kilátásba. Az Ellenpont most összegyűjtötte a legfontosabb vállalásokat, amelyekről hamarosan kiderülhet, mennyire valósak.

Hegedűs Zsolt leendő egészségügyi miniszter

Magyar Péter a kampány során rendszeresen bírálta az egészségügy állapotát, és több, a kórházakat érintő akciót is végrehajtott. A Tisza Párt februárban közzétett programjában számos egészségügyi fejlesztési ígéret szerepel, miközben továbbra is tagadják, hogy az Index által bemutatott gazdasági konvergenciaprogram hiteles lenne.

Az Ellenpont 25 pontban foglalta össze Magyar Péter ígéreteit, amelyek a következők voltak:

Magyar Péter tagadta, hogy megszüntetnék az ingyenes egészségügyet. Tagadta, hogy magánbiztosítókat engednének be az egészségügybe. Azt is tagadta, hogy kórházi ágyakat szüntetnének meg. A programjukban megígérték, hogy évente legalább ötszázmilliárd forinttal növelik az egészségügy költségvetési támogatását. Megígérték, hogy 2030-ra felviszik a GDP hét százalékára az egészségügyi kiadásokat. Minden régióban lesz egy szuperkórház. A várólistákat a fekvőbeteg-ellátásban legfeljebb hat, a járóbeteg-ellátásban két hónapra fogják csökkenteni. Csökkentik az orvos- és szakdolgozóhiányt, a hiányszakmákban ösztöndíjprogramokat valósítanak meg. Növelik a nővérek számát úgy, hogy egy orvosra 2,5 nővér jusson. Évente harmincmilliárd forintot fordítanak arra, hogy ösztöndíjprogramok induljanak az egészségügyi hiányszakmákban tanuló szakdolgozóknak és kezdő orvosoknak. Jelentősen emelik a béreket a nem orvosi munkakörökben. Nyilvánossá teszik az intézményi minőségi és betegelégedettségi mutatókat. 2027 végére minden régióban biztosítanák, hogy a mentő 15 percen belül a helyszínre érkezzen. A mentőszolgálatnál korszerűsítik az infrastruktúrát és a szolgáltatásokat, felgyorsítják a digitalizációt és beruházásokat indítanak. Lecserélik a tíz évnél idősebb vagy háromszázezer kilométernél többet futott mentőautókat. Új mentőhelikoptereket szereznek be. Azt állították, egyetlen vidéki kórházat sem zárnak be. Az egészségügy állami finanszírozását emelik, ezzel megszüntetik a kórházak eladósodását. Arra is pénzt adnak, hogy országos programokat indítsanak a dohányzás és az alkoholfogyasztás visszaszorítása érdekében. Betiltják az egészségtelen élelmiszerek gyerekeknek szóló reklámjait. Figyelmeztető címkéket helyeznek az egészségtelen élelmiszerekre. Szigorúan büntetik az egészségtelen alapanyagok és élelmiszerek felhasználását a közétkeztetésben, illetve az ilyen termékek árusítását az iskolákban. Korosztályokra szabott egészségfejlesztő programokat indítanak a 3., a 7. és a 10. osztályban. Általános egészségügyi állapotfelmérést biztosítanak a 35 és 64 év közötti korosztályba tartozóknak. Mobil szűrőbuszokat indítanak, hogy többen vegyenek részt a szűrővizsgálatokon. Felnőtteket segítő védőnőket, közösségi egészségőröket alkalmaznak az állami költségvetésből a hátrányos helyzetű településeken. Biztosítják, hogy a betegek legfeljebb harminc napon belül jussanak el a pontos diagnózishoz és a kezelés megkezdéséhez.

A következő hónapokban tehát az a kérdés, hogy a Tisza Párt végrehajtja-e az ígéreteit. Ezt nyilvánvalóan figyelni fogják a magyar választók.

