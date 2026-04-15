Magyar Pétertisza pártellenpontkórház

Nagyot ígért Magyar Péter: szuperkórházak, pénzeső és rövid várólisták – hamarosan kiderül, mi valósul meg

A Tisza Párt ősszel kiszivárgott programja még az ingyenes egészségügy megszüntetését tartalmazta, amit Magyar Péter később cáfolt. Februárban azonban már több ezer milliárdos fejlesztéseket, béremelést és új intézményeket ígértek. Az Ellenpont most áttekintette a fő vállalásokat.

Magyar Nemzet
2026. 04. 15. 8:48
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Tavaly ősszel napvilágra került a Tisza Párt gazdasági programja, amely az ingyenes egészségügy megszüntetését is felvetette. Magyar Péter ezt később tagadta, majd februárban bemutatott hivatalos programjukban már több ezer milliárdos egészségügyi fejlesztéseket ígértek. Béremelést, több nővért, új kórházakat és eszközöket helyeztek kilátásba. Az Ellenpont most összegyűjtötte a legfontosabb vállalásokat, amelyekről hamarosan kiderülhet, mennyire valósak.

20260412 Budapest Országgyűlési Választás 2026 Tisza Párt eredményváró a Batthyány téren. Tisztelet és Szabadság Párt Kétharmados Tisza győzelem ünneplés Fotó: Németh András Péter NAP MW A képen: Magyar Péter a Tisza Párt elnöke Gajdos László a Tisza Párt országgyűlési képviselőjelöltje Dr. Hegedűs Zsolt a Tisza Párt egészségügyi szakpolitikusa Dr. Orbán Anita a Tisza Párt külügyi vezetője Velkey György László a Tisza Párt országgyűlési képviselőjelöltje
Így ünnepelte a választási győzelmet Magyar Péter leendő egészségügyi minisztere, Hegedűs Zsolt. Fotó: Németh András Péter

Magyar Péter a kampány során rendszeresen bírálta az egészségügy állapotát, és több, a kórházakat érintő akciót is végrehajtott. A Tisza Párt februárban közzétett programjában számos egészségügyi fejlesztési ígéret szerepel, miközben továbbra is tagadják, hogy az Index által bemutatott gazdasági konvergenciaprogram hiteles lenne.

Az Ellenpont 25 pontban foglalta össze Magyar Péter ígéreteit, amelyek a következők voltak:

  1. Magyar Péter tagadta, hogy megszüntetnék az ingyenes egészségügyet.
  2. Tagadta, hogy magánbiztosítókat engednének be az egészségügybe.
  3. Azt is tagadta, hogy kórházi ágyakat szüntetnének meg. 
  4. A programjukban megígérték, hogy évente legalább ötszázmilliárd forinttal növelik az egészségügy költségvetési támogatását.  
  5. Megígérték, hogy 2030-ra felviszik a GDP hét százalékára az egészségügyi kiadásokat.
  6. Minden régióban lesz egy szuperkórház.
  7. A várólistákat a fekvőbeteg-ellátásban legfeljebb hat, a járóbeteg-ellátásban két hónapra fogják csökkenteni.
  8. Csökkentik az orvos- és szakdolgozóhiányt, a hiányszakmákban ösztöndíjprogramokat valósítanak meg. 
  9. Növelik a nővérek számát úgy, hogy egy orvosra 2,5 nővér jusson. 
  10. Évente harmincmilliárd forintot fordítanak arra, hogy ösztöndíjprogramok induljanak az egészségügyi hiányszakmákban tanuló szakdolgozóknak és kezdő orvosoknak.
  11. Jelentősen emelik a béreket a nem orvosi munkakörökben.
  12. Nyilvánossá teszik az intézményi minőségi és betegelégedettségi mutatókat.
  13. 2027 végére minden régióban biztosítanák, hogy a mentő 15 percen belül a helyszínre érkezzen.
  14. A mentőszolgálatnál korszerűsítik az infrastruktúrát és a szolgáltatásokat, felgyorsítják a digitalizációt és beruházásokat indítanak. 
  15. Lecserélik a tíz évnél idősebb vagy háromszázezer kilométernél többet futott mentőautókat.
  16. Új mentőhelikoptereket szereznek be.
  17. Azt állították, egyetlen vidéki kórházat sem zárnak be.
  18. Az egészségügy állami finanszírozását emelik, ezzel megszüntetik a kórházak eladósodását.
  19. Arra is pénzt adnak, hogy országos programokat indítsanak a dohányzás és az alkoholfogyasztás visszaszorítása érdekében.
  20.  Betiltják az egészségtelen élelmiszerek gyerekeknek szóló reklámjait. Figyelmeztető címkéket helyeznek az egészségtelen élelmiszerekre. Szigorúan büntetik az egészségtelen alapanyagok és élelmiszerek felhasználását a közétkeztetésben, illetve az ilyen termékek árusítását az iskolákban.
  21. Korosztályokra szabott egészségfejlesztő programokat indítanak a 3., a 7. és a 10. osztályban.
  22. Általános egészségügyi állapotfelmérést biztosítanak a 35 és 64 év közötti korosztályba tartozóknak. 
  23. Mobil szűrőbuszokat indítanak, hogy többen vegyenek részt a szűrővizsgálatokon.
  24. Felnőtteket segítő védőnőket, közösségi egészségőröket alkalmaznak az állami költségvetésből a hátrányos helyzetű településeken.
  25. Biztosítják, hogy a betegek legfeljebb harminc napon belül jussanak el a pontos diagnózishoz és a kezelés megkezdéséhez.

A következő hónapokban tehát az a kérdés, hogy a Tisza Párt végrehajtja-e az ígéreteit. Ezt nyilvánvalóan figyelni fogják a magyar választók.

 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Markovics Gábor)

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Szőcs László
idezojelekMagyar Péter

Nyeretlen kétéves a világrengetegben

Szőcs László avatarja

Magyar Pétertől huszonhét (!) feltétel teljesülését várják Brüsszelben, a hazánknak járó 34 milliárd euróért cserébe.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu