Elemzők szerint nem várható önmérséklet Magyar Pétertől

Túl szép, hogy igaz legyen, hogy az új kormányzat egyszerre megtartja az eddigi kedvezményeket és bővíti is azokat – jelentette ki a baloldali elemző.

2026. 04. 14. 23:03
Magyar Péter, a Tisza-párt vezetője a választás éjszakáján Budapesten Fotó: Marek Antoni Ivanczuk Forrás: NurPhoto/AFP
– Túl szép, hogy igaz legyen, hogy az új kormányzati többség egyszerre képes lesz a családi adókedvezmények megtartására, a családi pótlék növelésére, az anyáknak járó adómentesség fenntartására, az áfa csökkentésére, a nyugdíjasoknak SZÉP-kártya osztogatására – jelentette ki Nagy Attila Tibor politikai elemző az M1 aktuális csatorna 48 perc című műsorának keddi adásában.

Nagy Attila Tibor megjegyezte, hogy a Tisza Párt kormányának első egy-két éve gazdaságilag nehéz lehet.

Arra a kérdésre, kell az új kormánynak népszerűtlen gazdasági intézkedéseket hoznia, azt mondta, attól tart, igen.

Pócza István politikai elemző a Magyarországnak járó európai uniós források hazahozatalához szükséges gyakorlati lépéseket illető kérdésre úgy reagált, hogy a jogállamiság egyértelmű feltétel, amelyet Magyar Péter az alkotmány átírásával, újraírásával, vagy módosításával oldana meg, az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelnek az útjából ki fog állni, a migráció tekintetében „úgy kell tekerni a szabályokat, hogy azok megfeleljenek az európai uniós elvárásoknak”.

De az uniós intézmények részéről érezhető az óvatosság Magyar Péterrel szemben, mert nem tudni, mire lehet számítani tőle 

– jegyezte meg. Nagy Attila Tibor azt mondta, ahogy korábban Lengyelország, úgy Magyarország esetében is elképzelhetőnek tart egy olyan politikai megállapodást az Európai Bizottság és a magyar kormány között, amely felszabadítaná az uniós pénzeket. Magyar Péter ugyanakkor nincs abban a helyzetben, mint Donald Tusk, akinek komoly nemzetközi politikai tapasztalata és széles kapcsolatrendszere van.

A politikai elemző a menekültügyi paktumról azt mondta, lát mozgásteret arra, hogy annak magyarországi végrehajtásában Magyar Péter el tudjon érni esetleg egy olyan formulát, amely „eladható a magyarországi közvéleménynek”. Nagy Attila Tibor beszélt arról, hogy az Európai Bizottságnak nem lehet érdeke rögtön lehetetlen helyzetbe hozni az új magyar kormányt, lehet, hogy megkérik Ukrajnát a Barátság kőolajvezeték megjavítására. Ezt nem adják ingyen, 

az olajért cserébe lehet egy olyan megállapodás, hogy a magyar kormány nem akadályozza a hitel jóváhagyását Ukrajnának.

A műsor második felében Nagy Attila Tibor kifejtette, a 14. havi nyugdíj teljes odaadása nehezen elképzelhető, ahogyan az anyáknak járó adómentesség is „nagy falat” addig, amíg nem lesz 3-5 százalékos GDP növekedés. Hozzátette, ha Magyar Péterék meg tudnak állapodni az uniós pénzek hazahozataláról, annak lehet gazdaságélénkítő hatása. Ám még ki kell írni a pályázatokat, le kell folytatni a közbeszerzési eljárásokat, tehát kell egy-két év – vélekedett.

Pócza István szerint az üzemanyagárak kérdése az, amihez könnyen hozzá lehetne nyúlni, de a Tisza korábban 480 forintos árról beszélt, így nehéz kommunikációs helyzetbe hozta magát. 

A másik lehetőség hozzányúlni a rezsicsökkentéshez, amelyet az Európai Bizottság is folyamatosan támadott. Vagy az egészet eltörlik, aminek súlyos társadalmi hatása lenne, vagy sávosítják 

– mondta. A Tisza Párt kétharmados felhatalmazásáról Pócza István elemzői felvetéseket idézve úgy vélekedett, nem zárható ki, hogy a Tisza hozzányúl az önkormányzati rendszerhez, és már őszre kiírják az önkormányzati választást, „hogy bebetonozzák magukat az önkormányzatokba, és akkor utána majd lehet hosszabb távon beadagolni a kellemetlen dolgokat”. Nagy Attila Tibor szerint sem várható önmérséklet Magyar Pétertől, ráadásul el tudja mozdítani helyükről azokat a közjogi méltóságokat, akiket már a kampányban felsorolt. 

Ehhez annyi kell csak, hogy módosítják az alaptörvényt, és kész

 – jelentette ki.

A két politikai elemző abban egyetértett, hogy az alkotmányozást nem kellene elsietni, és a piacokat elsősorban nem a köztársasági elnök személye érdekli, hanem az, hogy végre kiszámítható lesz-e a gazdaságpolitika, a jogi környezet. Nagy Attila Tibor szerint nem jó, ha egy kormány kizárólag a vállalkozók érdekein keresztül szemléli és irányítja az országot. Megjegyezte ugyanakkor, hogy ha a neoliberális szemléletű Kapitány István túl nagy szerephez jut a kormányon belül, akkor „létrejöhet egyfajta torz szemlélet”. Pócza István szerint ha gazdasági jövőképet nem tud felmutatni egy kormány, akár saját hibájából, akár a nemzetközi környezet miatt, akkor nagyon rossz helyzetbe sodorja magát. Ebből a szempontból a Tisza Párt is óriási kihívással fog szembesülni, emiatt számít „az egy napra összállt” Tisza-tábor lemorzsolódására.

Nagy Attila Tibor is arról beszélt, hogy a Tisza Párt tábora heterogén, vannak benne balliberálisok, nemzeti radikálisok, zöldek, szociáldemokraták; ő is arra számít, hogy teljes mértékben nem sikerülhet egyben tartani azt.

Borítókép: Magyar Péter a választás éjszakáján (Fotó: NurPhotou/AFP/Marek Antoni Ivanczuk)


