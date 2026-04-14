Elemzők szerint nem várható önmérséklet Magyar Pétertől

– Túl szép, hogy igaz legyen, hogy az új kormányzati többség egyszerre képes lesz a családi adókedvezmények megtartására, a családi pótlék növelésére, az anyáknak járó adómentesség fenntartására, az áfa csökkentésére, a nyugdíjasoknak SZÉP-kártya osztogatására – jelentette ki Nagy Attila Tibor politikai elemző az M1 aktuális csatorna 48 perc című műsorának keddi adásában.

Nagy Attila Tibor megjegyezte, hogy a Tisza Párt kormányának első egy-két éve gazdaságilag nehéz lehet.

Arra a kérdésre, kell az új kormánynak népszerűtlen gazdasági intézkedéseket hoznia, azt mondta, attól tart, igen.

Pócza István politikai elemző a Magyarországnak járó európai uniós források hazahozatalához szükséges gyakorlati lépéseket illető kérdésre úgy reagált, hogy a jogállamiság egyértelmű feltétel, amelyet Magyar Péter az alkotmány átírásával, újraírásával, vagy módosításával oldana meg, az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelnek az útjából ki fog állni, a migráció tekintetében „úgy kell tekerni a szabályokat, hogy azok megfeleljenek az európai uniós elvárásoknak”.

De az uniós intézmények részéről érezhető az óvatosság Magyar Péterrel szemben, mert nem tudni, mire lehet számítani tőle

– jegyezte meg. Nagy Attila Tibor azt mondta, ahogy korábban Lengyelország, úgy Magyarország esetében is elképzelhetőnek tart egy olyan politikai megállapodást az Európai Bizottság és a magyar kormány között, amely felszabadítaná az uniós pénzeket. Magyar Péter ugyanakkor nincs abban a helyzetben, mint Donald Tusk, akinek komoly nemzetközi politikai tapasztalata és széles kapcsolatrendszere van.

A politikai elemző a menekültügyi paktumról azt mondta, lát mozgásteret arra, hogy annak magyarországi végrehajtásában Magyar Péter el tudjon érni esetleg egy olyan formulát, amely „eladható a magyarországi közvéleménynek”. Nagy Attila Tibor beszélt arról, hogy az Európai Bizottságnak nem lehet érdeke rögtön lehetetlen helyzetbe hozni az új magyar kormányt, lehet, hogy megkérik Ukrajnát a Barátság kőolajvezeték megjavítására. Ezt nem adják ingyen,

az olajért cserébe lehet egy olyan megállapodás, hogy a magyar kormány nem akadályozza a hitel jóváhagyását Ukrajnának.

A műsor második felében Nagy Attila Tibor kifejtette, a 14. havi nyugdíj teljes odaadása nehezen elképzelhető, ahogyan az anyáknak járó adómentesség is „nagy falat” addig, amíg nem lesz 3-5 százalékos GDP növekedés. Hozzátette, ha Magyar Péterék meg tudnak állapodni az uniós pénzek hazahozataláról, annak lehet gazdaságélénkítő hatása. Ám még ki kell írni a pályázatokat, le kell folytatni a közbeszerzési eljárásokat, tehát kell egy-két év – vélekedett.