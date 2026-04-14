Jaroslaw Kaczynski: Orbán Viktor jó szövetséges volt az uniós színtéren

Orbán Viktor miniszterelnök jó szövetséges volt az Európai Unió színterén, a vele folytatott együttműködés nagyon értékes volt a lengyel szuverenista politikusoknak – jelentette ki keddi varsói sajtóértekezletén Jaroslaw Kaczynski, a fő lengyel ellenzéki erő elnöke, volt kormányfő. Kaczynski nem fog gratulálni Magyar Péternek.

Forrás: MTI2026. 04. 14. 17:24
Jaroslaw Kaczynski Fotó: NurPhoto via AFP
Kaczynskitől azt kérdezték újságírók, hogy szerinte Karol Nawrocki elnök hibát követett-e el, amikor az országgyűlési választások előtt támogatta Orbán Viktort. 

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Nem követett el hibát, hiszen legalább az EU színterén jó szövetségest láttunk Orbán miniszterelnökben

– válaszolt Kaczynski. Hozzátette: ez az együttműködés nagyon értékes volt Lengyelország szuverenista politikusainak.

Kaczynski felidézte, hogy pártja, a Jog és Igazságosság (PiS) hatalomra kerülése után, 2016-ban találkozott Orbán Viktorral, és tisztázták egymással a más (geopolitikai) helyzetből és más történelmi tapasztalatokból adódó különbségeket. Megértését fejezte ki aziránt, hogy a magyar miniszterelnöknek úgy kell eljárnia, hogy valamiképp megvédje a magyar érdekeket.

Arra a kérdésre, hogy a PiS elnöke miért nem gratulált Magyar Péternek a választási eredményhez, Kaczynski kijelentette: a Tisza Párt elnökének győzelme az egyik jele annak, hogy az európai társadalmak teljesen érzéketlenek a tényekre, még a legdrasztikusabbakra is. Hozzáfűzte: semmiképpen sem fog gratulálni Magyar Péternek. 

Az ilyen embereknek egyszerűen nem lenne szabad szerepelniük Lengyelország, Európa és a világ közéletében

– fogalmazott Kaczynski.

Wlodzimierz Czarzasty lengyel alsóházi elnök, az egyik kisebb kormánykoalíciós párt, az Új Baloldal vezetője keddi sajtóértekezletén bejelentette: meghívja majd Varsóba az Országgyűlés leendő elnökét. A magyar féllel megvitatná egyebek mellett egy parlamentközi vizsgálócsoport létrehozását, mely a PiS és a Fidesz kapcsolatai ügyében folytatna parlamenti nyomozást. E két párt kapcsolatainak következményei voltak az Orlen (lengyel állami energetikai vállalat) és a Mol közötti szerződések – jelentette ki Czarzasty.

A házelnöknek az országgyűlési választásokra vonatkozó, a Tisza győzelmét üdvözlő állásfoglalását az alsóház honlapján is közzétették. 

Arra számítunk, hogy a magyarok csatlakoznak egy erős és önálló Európa építéséhez az új helyzetben, amelyet az ukrajnai háború és az Egyesült Államok korlátozott európai szerepvállalása határoz meg

– emelte ki Czarzasty.

Úgy vélekedett: a magyar választási kampány azt is megmutatta, hogy Donald Trump kormányzata milyen könyörtelenül próbálja akadályozni az európai integrációt. Bejelentette, hogy sürgősen visszatérne a visegrádi együttműködés eszméjéhez.

 

Borítókép: Jaroslaw Kaczynski (Fotó: NurPhoto via AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

