Orbán Viktor: A nemzeti kormányzás nem engedi, hogy bevigyenek bennünket a háborúba, nem adjuk oda a pénzünket Ukrajnának, és megvédjük a családok érdekeit – Kövesse nálunk élőben az Igazság órája különkiadását!

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 696,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -101,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 809,3 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -194,3 Ft

Orbán Viktor: A nemzeti kormányzás nem engedi, hogy bevigyenek bennünket a háborúba, nem adjuk oda a pénzünket Ukrajnának, és megvédjük a családok érdekeit – Kövesse nálunk élőben az Igazság órája különkiadását!

A miniszterelnök a választás reggelén emlékeztet, hogy gyermekeink és unokáink érdekében is nemet kell mondanunk Brüsszel fenyegetésére, a velük összejátszó Tisza Pártra, és igent kell mondanunk a biztos választásra, a Fidesz–KDNP-re.

2026. 04. 12. 5:45
Orbán Viktor miniszterelnök az Igazság órája különkiadásának vendége. A vasárnapi, választás napi műsorban a kormányfő elmondta: ő is a koránkelők közé tartozik, akik reggel elsőként szavaznak, de mióta nincs kampánycsend, még ilyenkor, vasárnap is mozgósít. 

Az ország nagyon sokat veszítene, belevisznek minket a háborúba: egész Európa a háború felé tart, a családok költéségei megugranak, de mi nem adjuk oda a pénzünket Ukrajnának és megvédjük a családokat is 

– fogalmazott Orbán Viktor. A kormányfő elmondta: ez egy olyan nap, aminek  hangulatát a vége határozza meg, bízom benne, hogy diadala.

– Mindig azt mondják, hogy a Fidesz csal, de ez nem újdonság, volt már ilyen, hogy demokráciaközpontot állítottak fel, de nem törődnék ezzel többet a kelleténél, szedjük össze a barátokat és rokonokat és menjünk szavazni!  –  mondta. Megjegyezte, a Tisza Párt az elejétől kezdve a dühre, indulatra épített mindvégig, de ennek vasárnap este vége lesz.

Orbán Viktor elmondta: a tapasztalata az, hogy a kampány megkezdése óta egyre többen vagyunk. Úgy véli, mi vagyunk a többség. 

Mára a csendes többségből hangos többség lett. Mindenki előjött. 

Azt is mondta, nagyon sok a fiatal a Fidesz rendezvényein: nincs bennük erőszakosság, de rengetegen vannak. A miniszterelnök úgy véli, olyan ember, aki ne gondolna arra, hogy baj van a világban, nincs. Még az ellenzéki médiából is ezek a hírek ömlenek.

Legfeljebb azt mondják, annyira utálják az adott jelöltet, vagy a miniszterelnököt, hogy az fontosabb szempont a biztonságnál.

A műsorban szó lesz majd arról, hogy a kampány során sok olyan emberrel találkoztak, aki még sosem szavazott vagy eddig még nem szavazott a Fidesz–KDNP-re, most viszont biztosan a jobboldalra, a nemzeti kormány mellett teszi le a voksát.

Nem csupán idehaza és a külhoni magyarok követik majd a választás napi eseményeket, egész Európa ránk figyel: Brüsszel mellé csatlakozott Berlin, Varsó és Kijev. Végig segítették a Tisza Pártot. A nemzeti, szuverén oldal azonban készen áll egy nemzetközi vita megvívására is.

Orbán Viktor egyúttal arra is emlékeztet majd, miért kell a családunk, gyermekeink és unokáink érdekében is nemet mondanunk Brüsszel fenyegetésére, a velük összejátszó Tisza Pártra, és miért voksoljunk a biztos választásra: a Fidesz–KDNP-re.

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu