Indul az országos razzia: lecsapnak a gyorshajtókra

A rendőrség április 13. és 19. között Magyarország egész területén sebességellenőrzést végez.

Összeroncsolódott személygépkocsi Budapesten, a Váci út és a Róbert Károly körút kereszteződésében lévő felüljárón 2026. április 10-én, éjfél előtt. Fotó: MTI/Mihádák Zoltán

A gyorshajtók kiszűrése érdekében a Roadpol Operational Group (Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata Műveleti Csoport) egyhetes akciót szervez, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozik – közölte a Police.hu. A rendőrség felhívta a figyelmet: a gyorshajtás továbbra is a balesetek egyik legfőbb oka.

Ne a büntetés tartsa vissza a száguldozástól, hanem az, hogy mindenki hazaérjen

– írták.

Ahogyan arról korábban beszámoltunk, két ember halt meg Budapesten abban a brutális tömegbalesetben, amely április 10-én este történt a XIII. kerületben, a Váci út felüljáró és a Róbert Károly körút kereszteződésének közelében, a Göncz Árpád városközpontnál. A közlekedési balesetben öt autó ütközött össze, egy a mélybe zuhant a felüljáróról. A tragikus eset hátterében illegális utcai versenyzés és brutális gyorshajtás gyanúja merült fel. A Fővárosi Főügyészség indítványozta a vétkes sofőr letartóztatását halált okozó közúti veszélyeztetés megalapozott gyanúja miatt – a gyanúsított akár tíz év börtönt is kaphat.

