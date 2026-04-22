Szijjártó Péter külügyminiszter

Szijjártó Péter: A jövőben már nem lesz magától értetődő a béke – Rendkívüli interjút ad a miniszter, kövesse nálunk élőben!

A haza ügye nem lehet ellenzékben, emelte ki az ügyvezető kormány külgazdasági és külügyminisztere.

2026. 04. 22. 18:32
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)
„A Tisza Pártnak többen hittek, mint nekünk, többen gondolták, hogy az általuk bemutatott ajánlat jobb, mint a miénk volt. Mi igaz embernek szurkolunk Magyarországnak” – mondta Szijjártó Péter a Telexnek adott interjúban. 

A leköszönő külgazdasági és külügyminiszter tájékoztatott:  a külföldi titkosszolgálatok befolyásolhatták a választásokat. Úgy véli, Ukrajna és a brüsszeli intézmények egyértelműen abban voltak érdekeltek, hogy a kormányoldal vereséget szenvedjen és kifejezte reményét, hogy Magyarország nem fog belekeveredni a háborúba.

Szijjártó emlékeztetett: munkájának jelentős részét az tette ki, hogy ezt megakadályozza.

A politikus arról is beszélt: ha a Fidesz nyerte volna a választást, biztos lenne abban, hogy az ország képes lenne nemet mondani Brüsszelnek. Hozzátette, az elmúlt négy évben aggasztó hangnemváltást tapasztalt, hiszen európai vezetők egyre inkább a háborút kezdték realitásként kezelni, ami nála több vészcsengőt is megkongatott. Bízik benne, hogy a most döntési helyzetben lévők nem engednek majd a rájuk nehezedő nyomásnak. Úgy látja, 

a jövőben már nem lesz magától értetődő a béke, a jelenlegi helyzetet pedig kifejezetten aggasztónak tartja.

Szijjártó Péter arról is beszélt, hogy otthon nem szoktak politikáról beszélni: az elmúlt tizenegy évben folyamatosan nagy terhelés alatt dolgozott, ezért a családdal töltött időt nem akarta közéleti témákkal kitölteni. Hozzátette, gyermekeit igyekszik távol tartani a politikától.

Szijjártó Péter úgy fogalmazott: ő mindenekelőtt Magyarországnak szurkol. Példaként említette, hogy amikor felmerült, magyar és szlovák szakértők vizsgálják meg a Barátság kőolajvezetéket, egy uniós szóvivő inkább katonák küldését vetette fel. A kampány kapcsán megjegyezte: végső soron a választási eredmény minősíti az elvégzett munkát.

A leköszönő külügyminiszter arra is felhívta a figyelmet, hogy több magyar is életét vesztette az orosz fronton. 

Mint mondta, számukra a legfontosabb cél az volt, hogy Magyarország kimaradjon a háborúból – ezt a provokációs kísérletek ellenére sikerült elérni. 

Úgy véli, a konfliktusnak tárgyalásos úton kell véget érnie, ehhez pedig elengedhetetlen, hogy az amerikai és az orosz fél között fennmaradjon a párbeszéd. Amíg van kommunikáció, szerinte megelőzhető egy globális katasztrófa. 

Szijjártó Péter azt mondta, nem emlékszik arra, hogy korábban ellenfeleikkel szemben olyan módon léptek volna fel, mint ahogyan most a Fidesszel szemben történik. Szerinte hamis az a kép, amely szerint eddig „pokol” volt az élet az országban, most pedig „mennyország” következik. Hozzátette: ő maga és a miniszterelnök is arra törekedtek, hogy a rendszer valóban a nemzeti együttműködésre épüljön.

A volt miniszter visszautasította a gyűlöletkeltés vádját, hangsúlyozva: a kormány tagjai mindig azon dolgoztak, hogy Magyarország mindenki számára élhető ország legyen. 

Úgy véli, a Fideszről kialakult negatív kép nem a kormány politikájából fakad, hanem abból, hogy egyesek visszaéltek a helyzettel, elveszítették a mércét és a józan ész iránytűjét.

Szijjártó Péter úgy véli, a magyar politikába történt beavatkozás súlyos volt, és már a megengedhetőség határát súrolta. Hangsúlyozta: ők magukat patriótának és szuverenistának tartják, akik mindig készen állnak kiállni a nemzeti érdekekért, ezért véli úgy, hogy joggal nevezik magukat a nemzeti oldalnak. Hozzátette, hogy a másik oldal önmeghatározása az ő saját döntésük kérdése.

Úgy fogalmazott, mindenki a magyar nemzethez tartozik – itthon és a határon túl egyaránt –, függetlenül politikai nézeteitől. Kifejtette, a „nemzeti” és „globalista” megközelítések nem a nemzethez tartozást kérdőjelezik meg, és bízik benne, hogy ezt a másik oldal sem vitatja. Megjegyezte: mindig örömmel látja, amikor a magyarok büszkén vállalják és mutatják meg nemzeti szimbólumaikat.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekeurópai unió

Csehországból jött az üzenet

Bayer Zsolt avatarja

Megszólalt egy normális európai. Most egy cseh.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
