Szijjártó Péter: A jövőben már nem lesz magától értetődő a béke – Rendkívüli interjút ad a miniszter, kövesse nálunk élőben!

„A Tisza Pártnak többen hittek, mint nekünk, többen gondolták, hogy az általuk bemutatott ajánlat jobb, mint a miénk volt. Mi igaz embernek szurkolunk Magyarországnak” – mondta Szijjártó Péter a Telexnek adott interjúban.

A leköszönő külgazdasági és külügyminiszter tájékoztatott: a külföldi titkosszolgálatok befolyásolhatták a választásokat. Úgy véli, Ukrajna és a brüsszeli intézmények egyértelműen abban voltak érdekeltek, hogy a kormányoldal vereséget szenvedjen és kifejezte reményét, hogy Magyarország nem fog belekeveredni a háborúba.

Szijjártó emlékeztetett: munkájának jelentős részét az tette ki, hogy ezt megakadályozza.

A politikus arról is beszélt: ha a Fidesz nyerte volna a választást, biztos lenne abban, hogy az ország képes lenne nemet mondani Brüsszelnek. Hozzátette, az elmúlt négy évben aggasztó hangnemváltást tapasztalt, hiszen európai vezetők egyre inkább a háborút kezdték realitásként kezelni, ami nála több vészcsengőt is megkongatott. Bízik benne, hogy a most döntési helyzetben lévők nem engednek majd a rájuk nehezedő nyomásnak. Úgy látja,

a jövőben már nem lesz magától értetődő a béke, a jelenlegi helyzetet pedig kifejezetten aggasztónak tartja.

Szijjártó Péter arról is beszélt, hogy otthon nem szoktak politikáról beszélni: az elmúlt tizenegy évben folyamatosan nagy terhelés alatt dolgozott, ezért a családdal töltött időt nem akarta közéleti témákkal kitölteni. Hozzátette, gyermekeit igyekszik távol tartani a politikától.

Szijjártó Péter úgy fogalmazott: ő mindenekelőtt Magyarországnak szurkol. Példaként említette, hogy amikor felmerült, magyar és szlovák szakértők vizsgálják meg a Barátság kőolajvezetéket, egy uniós szóvivő inkább katonák küldését vetette fel. A kampány kapcsán megjegyezte: végső soron a választási eredmény minősíti az elvégzett munkát.

A leköszönő külügyminiszter arra is felhívta a figyelmet, hogy több magyar is életét vesztette az orosz fronton.

Mint mondta, számukra a legfontosabb cél az volt, hogy Magyarország kimaradjon a háborúból – ezt a provokációs kísérletek ellenére sikerült elérni.

Úgy véli, a konfliktusnak tárgyalásos úton kell véget érnie, ehhez pedig elengedhetetlen, hogy az amerikai és az orosz fél között fennmaradjon a párbeszéd. Amíg van kommunikáció, szerinte megelőzhető egy globális katasztrófa.