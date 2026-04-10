Schobert Norbert: Nem akarok egy olyan emberre szavazni, akinek Zelenszkij a szövetségese

Ha egy politikus úgy szavaz, hogy nem a magyarok érdekét szolgálja, az hazaárulás – húzta alá Schobert Norbert, aki egyúttal rámutatott, Magyar Péter és Zelenszkij szövetségesek, és az ukrán elnök azért zárta el a Barátság kőolajvezetéket, hogy Orbán Viktor elbukja a választást.

Én nem akarok Zelenszkijnek 90 milliárdot küldeni, nem akarom meghosszabbítani a háborút és nem akarok egy olyan emberre szavazni, akinek a szövetségese Zelenszkij, és aki halálosan megfenyegette a miniszterelnököt, annak családját és a magyar népet.

– közölte a fitneszguru, majd azzal zárta, ez kimeríti a hazaárulás fogalmát, éppen ezért a Fideszre fog szavazni.