Sorcsere jöhet a Tisza Párt fővárosi képviselői között

A Tisza alelnökét, Tarr Zoltán, Porcher Áront és Bujdosó Andreát is érintheti az összeférhetetlenségi szabályozás.

Gábor Márton
2026. 04. 14. 15:31
Fotó: Hatlaczki Balázs
A Tisza Párt fővárosi közgyűlési jelöltlistáján a 2024-es önkormányzati választásokkor összesen 14 fő szerepelt. Közülük került ki a tíz önkormányzati képviselő. Most azonban újabb emberek fognak távozni a tízfős frakcióból, ami teljesen átalakíthatja a Fővárosi Közgyűlés összetételét. Bujdosó Andrea és Porcher Áron ugyanis egyéni mandátumot szerzett az újonnan megalakuló Országgyűlésben, emellett nem valószínű, hogy Magyar Péter a parlamenti választási győzelem után fővárosi politizálásra adja a fejét. 

További csapás a listára, hogy Ordas Eszter egykori fővárosi frakcióvezető 2025 júliusában lemondott. Így pedig a Tisza Párt vagy teljesen kimeríti a fővárosi jelöltlistáját, és a két jelenleg szabadon maradt embert, 

Lakos Esztert és Kulja Andrást küldi a közgyűlésbe, vagy pedig időközi választások következhetnek több egyéni választókerületben, többek között Pest vármegye 03-as, illetve Budapest 015-ös körzetében.

Ugyanakkor a Tisza Pártnak a kétharmados parlamenti felhatalmazással van lehetősége módosítani az összeférhetetlenségi szabályokon. Így amennyiben a Tisza Párt elnöksége nem akarja lemondatni a fővárosi képviselőit és Tarr Zoltán EP-képviselőt, akire a fővárosi politikusokhoz hasonlóan vonatkozik az összeférhetetlenség, akkor átírhatják a vonatkozó jogszabályokat.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
