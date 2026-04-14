Sorcsere jöhet a Tisza Párt fővárosi képviselői között

A Tisza Párt fővárosi közgyűlési jelöltlistáján a 2024-es önkormányzati választásokkor összesen 14 fő szerepelt. Közülük került ki a tíz önkormányzati képviselő. Most azonban újabb emberek fognak távozni a tízfős frakcióból, ami teljesen átalakíthatja a Fővárosi Közgyűlés összetételét. Bujdosó Andrea és Porcher Áron ugyanis egyéni mandátumot szerzett az újonnan megalakuló Országgyűlésben, emellett nem valószínű, hogy Magyar Péter a parlamenti választási győzelem után fővárosi politizálásra adja a fejét.

További csapás a listára, hogy Ordas Eszter egykori fővárosi frakcióvezető 2025 júliusában lemondott. Így pedig a Tisza Párt vagy teljesen kimeríti a fővárosi jelöltlistáját, és a két jelenleg szabadon maradt embert,

Lakos Esztert és Kulja Andrást küldi a közgyűlésbe, vagy pedig időközi választások következhetnek több egyéni választókerületben, többek között Pest vármegye 03-as, illetve Budapest 015-ös körzetében.

Ugyanakkor a Tisza Pártnak a kétharmados parlamenti felhatalmazással van lehetősége módosítani az összeférhetetlenségi szabályokon. Így amennyiben a Tisza Párt elnöksége nem akarja lemondatni a fővárosi képviselőit és Tarr Zoltán EP-képviselőt, akire a fővárosi politikusokhoz hasonlóan vonatkozik az összeférhetetlenség, akkor átírhatják a vonatkozó jogszabályokat.