Szomszédos ország kormányfőjét hívta meg Budapestre Magyar Péter

Robert Golob ügyvezető szlovén miniszterelnök telefonon gratulált Magyar Péter magyarországi választási győzelméhez, és elfogadta a budapesti látogatásra szóló májusi meghívását – közölte a szlovén kormány az X-en.

Magyar Nemzet
2026. 04. 14. 13:16
Peter Magyar, leader of the Tisza Party (Photo: AFP)
Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője (Fotó: AFP)
Golob bejegyzésében azt írta: a beszélgetés során megállapították, hogy közös európai uniós értékeket vallanak, és hasonlóan látják az előttük álló kihívások kezelését.

Robert Golob szlovén miniszterelnök gratulált Magyar Péter magyarországi választási győzelméhez (Fotó: AFP)

A felek egyetértettek abban is, hogy a két szomszédos ország között erős történelmi kétoldalú kapcsolatok állnak fenn.

Golob pártja, a Szabadság Mozgalom (Gibanje Svoboda) szűk győzelmet aratott a március 22-i szlovén parlamenti választáson, de balközép koalíciója elveszítette parlamenti többségét.

A szlovén miniszterelnök már vasárnap is gratulált Magyar Péternek, győzelmét pedig a „jobboldali populizmus felett aratott”, Európa és jövője szempontjából nagy jelentőségű sikernek nevezte.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Csépányi Balázs
idezojelekorbán viktor

Megbukott a baloldal egyik legnagyobb kamuja, kiderült az igazság

Csépányi Balázs avatarja

Ennyit erről.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
