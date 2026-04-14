Golob bejegyzésében azt írta: a beszélgetés során megállapították, hogy közös európai uniós értékeket vallanak, és hasonlóan látják az előttük álló kihívások kezelését.
Szomszédos ország kormányfőjét hívta meg Budapestre Magyar Péter
Robert Golob ügyvezető szlovén miniszterelnök telefonon gratulált Magyar Péter magyarországi választási győzelméhez, és elfogadta a budapesti látogatásra szóló májusi meghívását – közölte a szlovén kormány az X-en.
A felek egyetértettek abban is, hogy a két szomszédos ország között erős történelmi kétoldalú kapcsolatok állnak fenn.
Golob pártja, a Szabadság Mozgalom (Gibanje Svoboda) szűk győzelmet aratott a március 22-i szlovén parlamenti választáson, de balközép koalíciója elveszítette parlamenti többségét.
A szlovén miniszterelnök már vasárnap is gratulált Magyar Péternek, győzelmét pedig a „jobboldali populizmus felett aratott”, Európa és jövője szempontjából nagy jelentőségű sikernek nevezte.
Borítókép: Magyar Péter (Fotó: AFP)
