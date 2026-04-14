Vucsics keményen visszaszólt Magyar Péternek, a megszólalása kapcsán az ostobaság szó jutott eszébe

Magyar Péter hétfő délutáni szavaira reagált a szerb elnök a köztévé esti híradójában. Alekszandar Vucsics egyúttal válaszolt Magyar Péter, a Török Áramlattal kapcsolatos kijelentéseire is.

Vucsics hangsúlyozta, hogy Magyar Péter kijelentéseit csak a két ország jó viszonyának a megőrzése érdekében nem nevezi hülyeségnek

„Tudom, hogy ki a keresztapa a magyar-szlovák-szerb barátság mögött” – mondta Magyar Péter hétfőn délután. Erre reagálva a szerb elnök közölte: „ki a keresztapa? Na, gyerünk, válaszolj! Ki a keresztapa? Azt akarod, hogy azt higgyék, hogy Putyin, vagy ki? Hülyeségnek nevezném ezt a kijelentést, de nem akarom elrontani a Magyarországgal való kapcsolatunkat”.

Magyar Péter beszélt a szerb oldalon, a magyar határnál húsvétvasárnap megtalált robbanóanyagokról is.

Vucsics erre válaszként kiemelte: nem az ő országa ez, hogy nyomozgasson, mi a vizsgálatunkat le fogjuk folytatni, és erről majd tájékoztatjuk Magyart. Megmutatjuk neki, hogy tévedett, amikor elhitte a bulvárlapok ostobaságait.