Aleksandar VucicSzerbiaMagyar Péter

Vucsics keményen visszaszólt Magyar Péternek, a megszólalása kapcsán az ostobaság szó jutott eszébe

A szerb elnök nem kímélte Magyar Pétert válaszában. Alekszandar Vucsics reagált azon kijelentésre, amely szerint Magyar Péter tudja, hogy ki a keresztapja a magyar-szerb-szlovák barátságnak. A balkáni államfő az interjúban beszélt Orbán Viktorral való barátságáról is. „Én a barátaim mellett jóban, rosszban kitartok, nem tagadom meg őket” – mondta.

Magyar Nemzet
2026. 04. 14. 7:06
Fotó: STRINGER Forrás: ANADOLU
Magyar Péter hétfő délutáni szavaira reagált a szerb elnök a köztévé esti híradójában. Alekszandar Vucsics egyúttal válaszolt Magyar Péter, a Török Áramlattal kapcsolatos kijelentéseire is. 

Vucsics hangsúlyozta, hogy Magyar Péter kijelentéseit csak a két ország jó viszonyának a megőrzése érdekében nem nevezi hülyeségnek
„Tudom, hogy ki a keresztapa a magyar-szlovák-szerb barátság mögött” – mondta Magyar Péter hétfőn délután. Erre reagálva a szerb elnök közölte: „ki a keresztapa? Na, gyerünk, válaszolj! Ki a keresztapa? Azt akarod, hogy azt higgyék, hogy Putyin, vagy ki? Hülyeségnek nevezném ezt a kijelentést, de nem akarom elrontani a Magyarországgal való kapcsolatunkat”.

Magyar Péter beszélt a szerb oldalon, a magyar határnál húsvétvasárnap megtalált robbanóanyagokról is.

Vucsics erre válaszként kiemelte: nem az ő országa ez, hogy nyomozgasson, mi a vizsgálatunkat le fogjuk folytatni, és erről majd tájékoztatjuk Magyart. Megmutatjuk neki, hogy tévedett, amikor elhitte a bulvárlapok ostobaságait.

Vucsics közölte, hogy a nyomozásuk sok mindent feltárt, de azokról nem akartak beszélni, mert sok csapda és a félrevezető nyom volt. Megemlítette azonban, hogy egy koszovói telefont kaptak. „Egy pristinai számról hívtak fel itt egy nagykövetséget, szándékosan nem akartuk erről tájékoztatni a nyilvánosságot” – tette hozzá.

A szerb elnök beszélt Orbánnal való barátságáról is. „Én a barátaim mellett jóban, rosszban kitartok, nem tagadom meg őket. Ez különbözteti meg a kis embereket a nagyoktól” – mondta.

Vucsics szerint az elmúlt húsz évben jelentősen csökkentek a konfliktusok a magyarok és a szerbek között, és ebben Orbánnak is jelentős szerepe van.

A szerb elnök hozzátette: Valódi egyetértésre jutottunk Szerbia és Magyarország között, nem hiszem, hogy könnyű lenne ezt felrúgni. Kijelentette, hogy a MOL hamarosan megállapodást kíván aláírni Belgráddal. Aláhúzta, hogy a magyar olajtársaság folytatni kívánja a tárgyalásokat.

Borítókép: Alekszandar Vucsics szerb elnök (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
